Sin género de dudas

Machismo disfrazado. Y no me valen los que dan como principal argumento que «las mujeres en aquella época no mandaban las tropas». La fiesta de Moros y Cristianos está llena de anacronismos, según en que poblaciones. Estudiantes, Andaluces, Contrabandistas o Maseros -que vienen a representar a las gentes del pueblo en la época en que surgen estas celebraciones, en las más tradicionales de la provincia entre el siglo XVIII y el XIX- son del todo anacrónicos con la recreación de unos hechos que acaecieron por estas tierras cinco siglos antes, por no hablar del uso de trabucos en los alardos, que no se utilizaron hasta el siglo XVIII. Además, tal y como afirma el catedrático de Derecho Constitucional de la Univesidad de Alicante José Asensi Sabater, «las tradiciones no pueden estar por encima de la ley». Sin ningún género de dudas.