CONTRA EL MIEDO PROGRAMADO

or qué hay cada vez más gente que habla de que se nos están acabando las certezas? Me refiero a lo que dicen politólogos, sociólogos, filósofos, periodistas, tertulianos y demás personas que por su trabajo o vocación emiten sus juicios sobre el estado actual del mundo o, mejor dicho, de lo que habitualmente hemos llamado primer mundo (poco se sigue hablando de los países en desarrollo).

Leo con atención decenas de análisis que hablan de volatilidad política, del estado gaseoso de la sociedad, de postverdad, del regreso a las políticas de reaccionarias, de caos? Descripciones de un contexto que, atendiendo a sus posibles consecuencias, invita a hacerse con una pequeña casa en una aldea perdida de Asturias y olvidarse del mundo hasta que todo vuelva a ser lo que era, o lo que pensábamos que iba a ser. Otra opción es dejar de leer y atender a dichos análisis, pero conociéndome sé que no lo voy a hacer.

Y una, que además de dedicarse a la política, también es hija, madre, compañera y tiene la suerte de vivir acompañada de muchos amigos y amigas a los que les deseo lo mejor, se hace preguntas lógicas. ¿Pero esto es realmente así? Y si lo es, ¿es para siempre? Y si no es para siempre, ¿cuánto va a durar? ¿Está en peligro todo lo conseguido? ¿Estamos abocados a terminar todos como en la película de Mad Max, bajo una realidad postapocalíptica?

Y en el plano político, ¿estamos condenados a olvidarnos de proyectos que fortalezcan el Estado del Bienestar, las libertades y derechos de todas las personas para ser engullidos por políticas fuertemente conservadoras y restrictivas?, ¿debemos olvidarnos de campañas positivas, mostrando proyectos e ideas, y abrazar el uso maligno de las fakes news y la polarización extrema como principal herramienta de trabajo?

Vale, tenemos menos capacidad de predecir hechos y contextos sociales, especialmente aquellos que tienen que ver con decisiones y actitudes personales movidos por impulsos primarios. Y eso, Houston, es un problema que tenemos que afrontar desde todos los ámbitos de la sociedad, y en el ámbito político.

Porque, no es casual, que este momento de cierta crisis en las certezas, donde todo parece en entredicho y el ambiente se polariza cada día más, sin capacidad de diálogo, coincida con un cierto repunte de las posiciones ultraconservadoras, y por qué no decirlo, teñidas de un barniz claramente neofascista que cuestiona abiertamente los pasos dados para, por ejemplo, seguir avanzando en la igualdad de género, luchar contra el cambio climático, o defender la multiculturalidad de la sociedad. Y aquí, considero que no es tanto que nos quedemos sin certezas, sino que hay quien nos quiere imponer las suyas, abogando por la conservación de unos privilegios históricos de una parte de la sociedad sobre otra. Y para eso se valen del miedo, de un miedo claramente programado, de la manipulación, de la propaganda, de la imposición de una agenda mediática basada en los impulsos más primarios de las personas y de realidades ficticias creadas para generar enemigos.

Este neofascismo no quiere que hablemos de lo importante, sino de lo que les interesa a ellos y su ideario, y todo eso mientras sigue existiendo demasiada gente que no tiene apenas nada que perder. O aprovechándose de ella, quién sabe.

Hace poco hablaba en otro artículo de que nos faltaban « Mandelas», gente con capacidad de entender e integrar visiones diferentes de la vida, siempre y cuando éstas respeten la libertad de las personas, y que trabajen en favor de una armonía que ahora se observa como un obstáculo para ciertos partidos. Y me preocupa que esta sociedad pierda armonía, que gane la nula reflexión, que se explote la división y donde los resultados, sin saber para qué, se quieran obtener para dentro de diez minutos. Y vale la pena recordar que las mejores cosas que le ha pasado a nuestra sociedad han venido de la reflexión, del estudio, del consenso. Lo que de bueno tiene este mundo y dependido del ser humano, no ha venido ni de las prisas, ni atendiendo a impulsos pasajeros.

Por último, quiero poner en valor el trabajo realizado a favor de la armonía y el consenso en esta tierra durante estos últimos tres años y medio y no olvidar qué era esta Comunitat cuando en 2015 las fuerzas del Botànic llegaron al gobierno valenciano. Pues era una tierra de oportunidades, pero para unos pocos que se llevaron los sueños de muchos. Es importante la memoria, muy importante no olvidar qué se pensaba de nosotros. Eso no lo podemos permitir por muchas crisis que se quieran imponer en las certezas. Los hechos son las realidades y no debemos consentir pasos atrás en lo conseguido. Por el contrario, debemos seguir profundizando en nuestro camino, situándonos delante de las estrategias que dividen y manipulan, y continuar defendiendo lo que tantas veces hemos dicho y que ahora parece que nos toque desempolvar: que otro mundo es posible.