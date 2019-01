Bolsas de plástico, un impuesto de orden privado dirigido al ciudadano

El Real Decreto 293/2018, de 18 de mayo viene a concienciar al ciudadano de que si paga puede contaminar con el beneplácito de la Administración Pública al quedar legitimado por dicho decreto que ostenta un carácter básico al amparo del artículo 149.1, 13ª y 23ª de la Constitución.



A mi criterio el legislador estatal vuelve a errar de manera inadmisible en su intento de reducir o eliminar los plásticos violando el artículo 45 de la Constitución al no poder entenderse como protectora del medio ambiente y de la calidad de vida. Tampoco restaura el medio, como así pretende hacer creer, lo único que realmente consigue es incrementar los réditos mercantilistas de quienes trafican con dichos plásticos. Es un negocio sucio donde el poder de las grandes mercantiles presiona para que no desaparezca y no verse obligadas a tener que invertir en sustitutos degradables desde un concepto exclusivamente de orden biológico.



El legislador no ha proporcionado una fórmula jurídica eficaz que resulte efectiva en la defensa del medio ambiente. Debería, junto con el ejecutivo, preocuparse por una defensa eficiente y no rentabilizar en términos monetarios a aquellas mercantiles que antes destinaban parte de sus ingresos a la adquisición de un determinado volumen de bolsas de plástico que proporcionaban a sus clientes en la transacción de cualquier tipo de producto con el fin de facilitar la venta.



No creo que sea difícil adivinar la complicidad entre ambos (legislador-Administración y mercantiles). Es obvio que el acuerdo arranca con el objetivo de dar una apariencia de buen derecho de los actos de la Administración y de no implicar a las mercantiles en los costes, sino por el contrario procurarles el incremento de sus réditos, ya que en puridad lo que implica esta norma es una alteración de los costes del usuario en beneficio de las mercantiles.



El comprador de hoy debe pagar por una bolsa que antes adquiría con la única contraprestación de la adquisición o compra de productos de cualquier tipo (alimentación, ropa, medicinas, etcétera). Hoy debe pagar por esa bolsa que si antes era necesaria ahora también lo sigue siendo, pero debe asumir el precio de ese contenedor plástico para transportar lo adquirido ya que lo que prima es la licencia para contaminar a cambio de que pagues, de que incrementes los rendimientos económicos de las mercantiles, grandes, medianas y pequeñas. Todas, no se escapa ninguna.



Otro culpable que de alguna forma se aúna a la determinación del legislador y a la acción de las mercantiles es el usuario, que asume pasivamente el canon impuesto por esta norma (R.D.) aberrante para la salud de los ciudadanos y del medio ambiente al permitirse la contaminación de la cosa pública a cambio de unas monedas. Paga y te permito que contamines. ¿A quién beneficia esa máxima mercantilista?

En Derecho existe un principio punitivo que viene a decir que «el que contamine que pague», pero no es admisible el pago mediante monedas a sabiendas de que contaminas.



Al parecer si se paga todo el mundo contento, ¡oh!, cumplimos la normativa, ¡la «ley» Dios! Tan ciegos estamos que no vemos que con dicha norma seguimos contaminando además de obligarnos al pago de dicha contaminación. ¿O es que en puridad el medio ambiente no interesa y esta es otra fórmula más para incrementar los beneficios de las grandes, medianas y ahora también pequeñas mercantiles o comercios?



Lo que se esperaba de la Administración y del legislador era un instrumento jurídico legal que impidiera el uso definitivo de los plásticos no reciclables y, además, se obligara a las mercantiles (todo tipo de comercio, grandes medianos y pequeños) a facilitar a los usuarios bolsas y embalajes confeccionados con materiales biodegradables sin costes añadidos al importe de la compra, tal como ahora se exige bajo el amparo de una norma que lo único que realmente está obteniendo es incrementar los ingresos de quienes trafican con los plásticos (comercios en general y grandes superficies) a costa del consumidor.



La norma tiene ya seis meses de vigencia (entró en vigor en julio de 2018) y el barómetro nos da una despejada lectura de evidente inclinación por el mantenimiento del uso de las bolsas con la única e importante diferencia, con respecto a los usos anteriores, que el comercio se lucra con esa venta que es fuente importante de la contaminación de los mares, ríos y suelos. Es decir, va contra el interés general.



Es el momento para que el legislador o la Administración se dirija a éste para que legisle una norma que proteja con eficacia y eficiencia lo que es de todos, prohibiendo concluyentemente el tráfico de bolsas de plástico no biodegradable y el lucro de los comercios y grandes superficies con materiales nocivos para la salud de los seres vivos y para el medio.