Dibujando en El Hondo

El día 12 de diciembre de 1988 se declaraba el entorno natural de El Hondo como Parque Natural. Y para celebrar los 30 años de aquella declaración, el 1 de diciembre de este año 2018 se organizaron en el Centro de Interpretación PN El Hondo Elche-Crevillente, de San Felipe Neri, diversas actividades: talleres, liberación de fauna, feria de asociaciones, exposiciones, etc. La interesante exposición fotográfica Aves de nuestro entorno, de Pedro Jiménez García, ha podido visitarse hasta el 5 de enero de este año. Los dibujos naturalistas del colectivo Cuadernos Viajeros todavía permanecerán expuestos hasta fin de mes o primeros de febrero. Visitas de 9 a 12 horas y de 16 a 18 horas.

La propuesta de que los dibujantes de Cuadernos Viajeros, de Elche, presentasen para ese día 1 de diciembre un monográfico de dibujos sobre la temática de El Hondo había salido, tan sólo unas semanas antes, del presidente de la Junta Rectora del Parque Natural de El Hondo, Vicent Sansano. Y la idea pareció a todos los cuadernistas tan bonita e interesante que inmediatamente se prolongaron los encuentros de dibujo de cada sábado a los domingos también, y hasta entre semana. Haciendo de El Hondo el punto de encuentro para dibujar del natural y hasta salir de allí cargados de fotos para seguir trabajando en casa. Se quería quedar bien. Y la verdad es que así ha sido.

Ofreciendo al Centro de Interpretación un empaque «científico» de categoría. Con una exhaustiva exposición de dibujos del entorno y su fauna? todavía sin terminar de secar del todo, colgados sobre una original estructura metálica o en cuadernos abiertos sobre las mesas. Incluyendo los cuadernos de niños y niñas de 5 a 9 años. Enhorabuena a todas las partes por los resultados obtenidos. Y no sólo eso, sino que mientras dura la exposición son muchos los dibujantes que aún persisten en acudir al humedal para seguir trabajando sobre este fantástico entorno zen. De allí te vienes relajado para todo el día. Al tiempo que se crea de paso una pintoresca postal para todos los visitantes. Quienes dirigen lentamente sus prismáticos o teleobjetivos hacia los artistas? procurando no acercarse demasiado para no molestarlos. Si yo fuese de la Junta Rectora del Hondo no dudaría en tener en nómina un par o dos de cuadernistas de por allí «haciendo estampa». A algunos tipos las aves ya nos consideran de su misma biodiversidad y hasta el otro día una cerceta pardilla vino caminando hasta donde estaba dibujando yo y me preguntó por Mariano? Por lo visto el artista la había hecho un retrato al pastel y la pájara quería saludarlo. Para terminar, magnífica idea la de la Junta Rectora de haber utilizado la reproducción de uno de los trabajos expuestos para felicitar las Navidades. Muy bien.

Cuadernos Viajeros es una agrupación sin ánimo de lucro que desde hace nueve años reúne a dibujantes, tanto profesionales como aficionados, cada sábado de 10 a 13 horas, en los distintos puntos de la ciudad para dibujar todos juntos del natural. Nos consideramos inmersos en el fenómeno mundial de los dibujantes urbanos. Y mantenemos contacto con otras agrupaciones del Estado español que gustan investigar la expresión y la comunicación sobre esta modalidad artística que son los dibujos sobre cuadernos. Nuestras quedadas están abiertas a toda la ciudadanía por el simple hecho de compartir el placer de dibujar y aprender los unos de los otros. Después de las sesiones de dibujo, nos vamos «de calamares» a cualquier bar y compartimos lo que hemos hecho. Para cualquier información o sugerencia contactar en info@cuadernosviajeros.com. Continuará?