¿Por qué contra las mujeres?

Como se esperaba, acabó por cerrarse el pacto de gobierno en Andalucía tras las últimas elecciones autonómicas, que con distintos formatos y geometrías firmaron públicamente el Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Nada nuevo, porque desde el primer momento en que se conocieron los resultados, las tres fuerzas políticas se mostraron exultantes al saber que la suma de todos ellos les permitiría formar el nuevo ejecutivo que ahora cristaliza. Y lo hicieron sin importarles que uno de los socios que tenía que aportar sus votos fuera VOX, un nuevo partido que, con sus postulados neofascistas que atentan contra minorías, contra el Estado y los derechos sociales, se suma a la corriente política neoconservadora que avanza por distintos países.

No es por ello casual el ejercicio de imposturas y falsas apariencias que especialmente Ciudadanos ha llevado a cabo, tratando de no aparecer en público con su nuevo socio de gobierno en Andalucía, pero asumiendo responsabilidades políticas gracias a sus votos y al nuevo protagonismo que este partido de extrema derecha está adquiriendo tras el reconocimiento recibido del Partido Popular y Ciudadanos. Sin embargo, las alarmas se han encendido en Europa, repitiéndose los avisos sobre los riesgos que entraña alcanzar gobiernos con partidos como Vox, cuyas propuestas suponen, en muchos casos, una clara erosión de valores esenciales de los Estados democráticos y una legitimación de postulados racistas, xenófobos y discriminatorios. Bien es cierto que para el PP su alianza con Vox no supone más que formalizar la convivencia con sus hermanos de sangre, ya que ambos son hijos del mismo padre. De hecho, el programa político de Vox en ningún momento incomoda al Partido Popular, atreviéndose a decir en público lo que, de una u otra forma, una parte importante del PP hace y dice en privado.

De manera que quienes llevan años castigándonos con sus continuas diatribas contra los que, a su juicio, ponen en riesgo la convivencia y la democracia, han acabado por pactar con una fuerza política ultraderechista que no duda en poner en riesgo la convivencia y la democracia. Nadie puede llamarse a engaño y, para colmo, Vox está obteniendo relevancia pública gracias, precisamente, a los mismos partidos políticos a los que, como una termita, daña poco a poco en sus principios esenciales y también en su electorado.

Conocíamos el programa de Vox contenido en sus 100 medidas que responden milimétricamente a los postulados de las nuevas fuerzas políticas neofascistas que están emergiendo en distintos países. Sin embargo, las 19 propuestas para Andalucía que presentaron al PP para negociar su apoyo al nuevo gobierno con Ciudadanos representaban un compendio de retrocesos democráticos, medidas xenófobas, peticiones discriminatorias y destrucción del modelo de Estado social que hemos construido desde la muerte del dictador Francisco Franco, a quien añoran sin vergüenza alguna. Por supuesto que no hay mención a los trabajadores, parados, jóvenes, estudiantes, jubilados, personas en situación de pobreza y exclusión, con dificultades de vivienda, desahuciados, en situación de dependencia, con discapacidad, personas sin hogar o sin recursos. Las preocupaciones de Vox son los cazadores y los toreros, recuperar un régimen nacionalcatolicista, homenajear el franquismo, reproducir políticas del pasado imperialista colonial, actuar contra las minorías y los más desvalidos, cuestionar el sistema democrático y de libertades, sin dejar de dañar la Constitución y el Estado de Derecho.

Sin embargo, resulta llamativa la obsesión que ha mostrado Vox y que ha sido arropada por la nueva cúpula del PP, presidida por Pablo Casado, contra las mujeres, hacia las políticas contra la violencia de género y las organizaciones feministas, alcanzando niveles casi enfermizos. No se puede poner en duda que nuestras sociedades han sido y son profundamente desiguales, otorgando al hombre privilegios y superioridades históricas que han restado derechos a las mujeres y han llegado a cronificar una violencia sobre ellas que está fuertemente incrustada en diferentes planos de la convivencia. Tanto el machismo como el patriarcado generan discriminación, desigualdad, miedo, sumisión y violencia estructural contra las mujeres, cuyos máximos exponentes son las que acaban asesinadas, heridas, maltratadas, amenazadas y violentadas por tantos hombres. Ha costado mucho avanzar en una conciencia social de rechazo hacia estos delitos, que causan un enorme dolor y sufrimiento en tantas mujeres, así como construir políticas que luchen contra la violencia hacia la mujer y su discriminación, algo que, por cierto, reclaman las Naciones Unidas y que ha suscrito España.

Exigir la eliminación de la Ley integral contra la violencia de género, atacar las políticas de protección hacia mujeres maltratadas, mentir y desvirtuar datos y cifras del Poder Judicial en las causas sobre violencia de género, ridiculizar el trabajo de quienes luchan por la seguridad, los derechos, la vida y la igualdad de las mujeres representa uno de los mayores ataques a las bases de la convivencia en España.

Lo que pretende Vox es mantener y perpetuar una sociedad patriarcal en la que el hombre siga dominando sobre las mujeres, poniéndolas a su servicio personal, sexual, económico, familiar y reproductivo, asegurando con ello el avance de ese nacionalcatolicismo que añoran. La libertad de las mujeres supone, para Vox, una amenaza a su proyecto político neofascista y por eso las convierten en la diana de unos ataques que también destruyen nuestra convivencia democrática.