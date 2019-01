Una actuación de sobresaliente

11 enero 2019 20 horas.

Varvara Nepomnyashchaya, solista.

Yaron Traub, director.

Nos cuesta mucho bajar a las grandes figuras de la música clásica de sus pedestales. A fuerza de convivir con ello hemos crecido con la idea de que su consagración ha sido innegable desde un primer momento. Pero esto no es cierto. Ni siquiera a figuras como el compositor alemán Johannes Brahms les ha correspondido la fama y el reconocimiento continuo. Y ya no solo es que una vez desaparecido se pusiera en duda la conveniencia de sus obras a las que algunos críticos consideraban «aburridas», sino en su propia vida las dudas y los golpes también le acechaban de manera perpetua. Por un lado, su oportuna -e inconsistente- seguridad por la calidad de su obra le hacía someterla una y otra vez a la opinión de sus amigos, entre otros a Clara Schumann, pidiéndole una valoración y posibles cambios en sus obras, cambios que, de cualquier manera, no solía llevar a cabo. Por otro, a pesar de que desde sus primeras obras generó un entusiasmo más o menos generalizado -Robert Schumann lo saludo entusiastamente como el esperado «Mesías» de la música- cosechó sonoros fracasos o al menos frías acogidas como la que obtuvo su Concierto para piano nº 1 Op. 15 en re menor. Bien es cierto que el hecho de que utilizara el día de su estreno un piano vienés que tenía como mejores virtudes la ligereza y el sonido íntimo no era el medio ideal para asegurar el éxito de un concierto cuya escritura del solista requiere de un sonido potente y con brío. Pero, además, la obra miraba -con su introducción clásica o esa conclusión de la orquesta sin el piano- al pasado en la Europa de las revoluciones. Así era Brahms «el progresista» como lo denominaría el progresista de los progresistas, el compositor Arnold Schoenberg.