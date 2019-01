De pueblo sí, tonto no

Sí, soy de pueblo -de Cox, no de Vox- y a mucha honra! Ser de pueblo no significa que sea tonto, por lo que considero un atentado contra la inteligencia lo que dijo la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, que se la coge con papel de fumar para «diferenciar entre persona y cargo». Y todo a cuenta de si los políticos catalanes encarcelados lo están por «sedición o rebelión». Según la «tita» -no Cervera-, hay que diferenciar entre el Pedro Sánchez persona -aunque cuando lo dijo era secretario general de los socialistas, partido que lo echó por tóxico para sus intereses- y el Pedro Sánchez presidente del Gobierno; es decir, hay que diferenciar entre lo que dijo «como ciudadano» y «como mandatario». Me parece bien que la señora Calvo defienda a su jefe, porque, como ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad -¡coño, como Emilio Zaplana!-, para eso cobra. Lo que no me hace gracia es que «haga gracietas» con las que insulta la inteligencia de los españoles, la de los hijos y nietos de quienes lucharon por restaurar una Democracia que ha permitido que ella ocupe un cargo tan relevante en un Gobierno que no ha salido de las urnas, sino del «trapicheo» de quienes tienen cogido por los «bembembes» a Pedro II «el bocas», como «el marqués de Galapagar», Pablo Iglesias. Imagino que alguno de sus compañeros sentiría vergüenza cuando la escucharon decir que «el presidente nunca ha dicho que ha visto rebelión en Cataluña». Según dejó claro, no lo dijo el presidente, sino Pedro Sánchez. ¡La madre que me parió!¡Vamos a ver, «rascachana», Pedrito, hasta cuando va al «excusado» (wáter) a aliviarse (defecar/ciscar/cagar), es una persona pública! Y si no lo dijo como presidente, porque, como te encargaste de recordar, entonces no lo era, lo dijo como secretario general de un partido que fundó Pablo Iglesias, «el bueno», y que en mayo pasado cumplió 139 años; el mismo partido que, con manifestaciones y «tonterías varias», desprestigiáis militantes como Rodríguez Zapatero, Sánchez, tú, Chaves, Griñán o Susana Díaz, entre otros.

¡Qué cosas!. La Calvo soltó semejante parida y nadie de su partido salió a defenderla, ni siquiera José Luis Ábalos, que se mete en todos los charcos, la «portavoza» Isabel Celaá, que es catedrática de Enseñanza Secundaria, el ministro de Educación, José Guirao, o el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, que es catedrático de Literatura Española en la Universidad de Granada. ¡Les da lo mismo, porque mientras las hostias le lluevan a otro, a mí me dejan tranquilo! ¿Qué dirán Carmen Montón o Máximo Huertas, que dimitieron por una tontería de nada comparada con la de la señora Calvo o con la «gilipuyuá» -como dirían Tip y Coll- que le espetó la ministra de Justicia, Dolores Delgado, a su colega de Interior, Grande-Marlaska, la misma muchacha que, en una conversación con el «representante de las cloacas», el ex comisario Villarejo, dijo que altos cargos de Justicia habían «jugueteado con niños» en no sé qué país, aunque luego lo desmintió. ¡Tengo un amigo -«sosiata» y alto cargo en una administración autonómica- que asegura que el tío Pedro se va a cargar España, pero, claro, no lo puede decir públicamente porque lo echan a la calle y no cobra!.

¿Otra gilipuyuá?. Susana Díaz dixit: «el pacto que llevará al PP a la presidencia de la Junta de Andalucía es el de la vergüenza». ¡Todo por el apoyo de Vox a PP y Cs! Y me pregunto, ¿el pacto que llevó a Sánchez a la Moncloa no fue de vergüenza? Recordemos que lo apoyaron independentistas catalanes, proetarras y podemitas, a quienes el propio Sánchez había tildado de "populistas con quienes nunca pactaría para acceder al sillón". ¿Otra? ¡Un viaje del Falcon cuesta 280 euros! ¡Hala, exagerao! ¡Y una mierda! Mi hermano tiene un cuñao que era capitán de vuelo en una compañía aérea y me asegura que, para un trayecto corto, se consumen entre 5.000 y 6.000 euros de combustible.¡Pinocho, no me jodas Pinocho!

¿Será éste el modelo que quiere implantar Carolina Gracia, «jefa» de los «sosiolistos» en Oleza y la Esquina del Pavo, y, lo mismo que Sánchez puede hacer con España -¡está en ello!- ella pretende hacerlo con Orihuela?; a saber, ¡cargárselo to!. Anuncié que Zapata y Gutiérrez dimitirían, y se han ido. «Vitín» Ruiz dice que son tránsfugas, pero creo recordar -¡no estoy seguro!- que los «sosiatas» pactaron con dos tránsfugas para impedir una moción de censura en el mandato 2011-2015. La chiguita dice sentirse «engañada» y, según mi criterio, podría -¡digo podría!- ser ella la «engañadora». Quino I de Morella se ha interesado por «la situación», está informado de «to» y se le ha dicho que el PSOE, con su actual lideresa, se comerá una paraguaya en Orihuelica. ¡Mientras, PP y Cs viéndolas venir y Vox, que presentará a mujer para alcaldesa, sin respirar! ¡De pueblo sí, pero tonto no y me jode que me quieran hacer comulgar con ruedas de molino porque me raspa el galillo!