Azul y rosa

Les voy a retratar dos noticias aparecidas recientemente que, con parecida simbología, son contradictorias. La primera, en blanco y negro, estremecedora, tiene su origen en Brasil, territorio verde donde los haya y uno de los pulmones de la Tierra, cuyas recientes elecciones parecen decolorar el color de su bandera y su amazonía hacia el lado obscuro; amenazas sobre los territorios indígenas, sobre el acuerdo de París respecto del cambio climático para limitar el calentamiento del planeta, la obligación y exoneración de responsabilidad de todo buen policía de disparar antes de preguntar y, de postre, una regresión hacia terrenos olvidados de siglos atrás de que el azul es el color de los varones y el rosa de las mujeres, según pregona la ministra de Educación de Bolsonaro, recién elegido presidente de ese país.

Muchas muestras de segregaciones nos ofrece la historia; Rosa Parks, afroamericana en Estados Unidos, el día 1 de diciembre de 1955, subió a un autobús en Montgomery, en el que las reglas del juego eran subir por la puerta a la derecha del conductor, pagar, bajar y volver a entrar por la puerta trasera donde se encontraban los asientos destinados a los negros. Aquellos autobuses de la segregación, como las líneas aéreas o los trenes modernos, tenían tres zonas diferenciadas, si bien no por razones de poderío económico, la delantera, sólo accesible para gente de raza blanca, la trasera, para los negros, y la intermedia, donde los hombres y mujeres de color podían sentarse, salvo que su asiento fuera reclamado por un «wasp», «white anglo-saxon and protestant», o sea, blanco, anglosajón y protestante. Su negativa a ceder el asiento le acarreó una noche en el calabozo acusada de alterar el orden público y una multa de 14 dólares. El resto ya es historia, como lo es el Ku klux klan, como también Martin Luther King, asesinado por su origen étnico, o más reciente, un matrimonio de color que durmió en la Casa Blanca 8 años, y no precisamente en las habitaciones de servicio, invitados por cerca de 70 millones de votantes.

Lástima que la ministra brasileña haya utilizado el vómito del azul y rosa de la separación, en vez de que, casi en las mismas fechas, el 6 de enero de este año, se cerrara en París, en el Museo de Orsay, con cerca de 300 obras, la exposición Picasso, «Azul y rosa», época previa al cubismo y demostrativa de una inscripción en la modernidad en la que, en una de las primeras salas, se exhibía un cuadro pintado en 1901, conocido como La mujer en azul, cedido por el museo español Reina Sofía, evidenciando que la belleza se encuentra en lo heterogéneo.

La otra noticia, en color, supongo desapercibida para mucha gente, aparecía el 5 de enero en un medio de máxima difusión, y recordaba quien fue Vainica Doble, dúo de dos chicas que sacaron su primer disco en 1970, y se convirtieron en la atracción de la bohemia madrileña, viñetadas por Mingote. Una de sus canciones, la habanera del primer amor, discurría del siguiente modo:

«Al año nos conocimos haciendo flanes de arena, bien pronto nos descubrimos, tú eras nene y yo era nena, y en el verano segundo escapamos de la yaya siguiendo una cucaracha, y descubrimos que el mundo no era sólo nuestra casa, tiempo de sol, zapatitos de charol, tiempo de luz, yo de rosa y tú de azul, tiempo de sol capotitas de almidón, tiempo de luz, yo de rosa y tú de azul. Y en una tarde de estío, al cabo de algunos años, descubrimos el suspiro como un sentimiento extraño, piedras y árboles del río, todavía están grabados por nuestras manos de niños, corazones dibujados con tu nombre y con el mío, dos corazones flechados del primer amor herido, inclemente impertinente hizo el tiempo su labor, nunca duda cosa buena, descubrimos de repente, con sentimiento y con pena, se deshizo nuestro amor como dos flanes de arena?».

Mejor lo escuchan en https://www.youtube.com/watch?v=u45_16XI4wE y empezarán la mañana con una sonrisa nostálgica.

Como pueden ver, la belleza es la antítesis del obscurantismo. Para terminar, si ponemos en un papel todos los colores en sectores, pinchamos con un alfiler en el centro, y hacemos girar el papel a gran velocidad, ¿saben qué color aparece ante nuestros ojos? Un solo color, el blanco. Recomendable a los que piensen en azul y rosa, para que como una peonza giren sobre sí mismos hasta que blanqueen su cerebro adaptándolo al siglo XXI, sugiriéndoles que vuelvan a ver Blade Runner; no hay replicantes, sólo hombres y mujeres en igualdad de condiciones y, como tal, deben ser educados sin distinción de sexo.