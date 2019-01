Adiós Navidad, bienvenido Año Nuevo

La Navidad es una época del año en la que se supone que todos tenemos que ser muy felices. Sin embargo, hay cada vez más gente que estas fechas le entristecen por los que ya no están, porque ese exceso de alegría les parece impostado o por considerar que ha derivado y responde a un marketing consumista.

Pero sea cual sea la actitud a todos nos cambia el rito diario. Acudimos a las comidas y cenas de empresa, despacho, gimnasio, curso, coles y amigos visibles e invisibles, como si participáramos en una gymkhana en la que poner a prueba destreza e ingenio (tradúzcase habilidades sociales), que realizamos por equipos (entiéndase grupo) a lo largo de un recorrido (hasta Reyes) y con finalidad lúdica (interpretar tal cual) cambiando el «Quien come con cordura, por su salud procura» por «Come y bebe que la vida es breve».

Y la lotería? la hemos comprado, cambiado, participado y compartido. El día 22 lo único que anhelas es que salga la terminación del número que más tengas porque el reintegro ya te parece un premio. Bueno, también viene acompañada de abundancia de salud.

Nochevieja ha sido otro hito. Tuneados celebrándolo fuera o en plan cómodo, reunidos en casa, hemos celebrado ese segundo mágico del inicio de las campanadas para intentar tomarnos las doce uvas, en tiempo y forma y sin atragantarnos pues ello traerá suerte para el próximo año. No les puedo asegurar que funcione si previamente se las han pelado y quitado las pepitas.

Y, a propósito de ello, las hay sin pepitas. Desde hace dos décadas ya se cultivan de forma intensiva en California y, aunque el sudeste español es el primer productor en Europa, aquí son menos populares, bien por desconocimiento, porque son el doble de caras o porque los españoles tenemos buenas tragaderas y las uvas no nos suponen mayor problema. Sin embargo, son muy populares en Reino Unido donde prácticamente todas son de esta clase. Pensarán que ya tienen bastante peligro de atraganto con el «Brexit», al igual que en los Países Bálticos y Alemania. En cuanto a sin piel, de momento nada, seguiremos con el chafungue de pelarlas a mano, salvo que las escaldemos en agua hirviendo durante 30 segundos para que la piel se suelte o las congelemos frotándolas entre los dedos con el mismo fin.

Para los más exclusivos ya las tienen con sabor a frambuesa fresa o café. Mendel y sus leyes genéticas llevadas al arrebato snob.

No sé si han tenido curiosidad de saber de dónde viene esta tradición. Al respecto hay dos versiones. La que yo prefiero por afinidad territorial es la que considera que las doce uvas de la suerte comenzaron a tomarse de forma masiva en la Nochevieja de 1909 y se debió al ingenio de los agricultores del Baix Vinalopó, ya que hubo un excedente de la variedad de uva blanca Aledo y, para incrementar sus ventas, realizaron una innovadora campaña de Navidad relacionando su consumo con la buena suerte. Al pagano que todos llevamos dentro le fue fácil acoger esta nueva tradición de invocar a la diosa Fortuna con la ofrenda de tomar uvas la última noche del año del calendario gregoriano.

Otra versión localiza esta tradición en un acto reivindicativo. Según recogen los periódicos coetáneos, en la década de 1880, la aristocracia madrileña adoptó la costumbre importada de Francia de comer las uvas y beber champán en Nochevieja. En esa misma época, el Ayuntamiento dictó un bando prohibiendo los festejos callejeros que se venían celebrando la Noche de Reyes por lo que el pueblo, aprovechando que sí se permitía acudir a la Puerta del Sol a escuchar las campanadas, decidió que, coincidiendo con estas, comerían doce uvas como mofa y sátira a la clase alta.

Tampoco nadie se ha escapado del estrés de las compras. Tuvimos un adelanto con el «Black Friday», aquí más ha sido un «fivefriday» por su ampliada duración, en la que ya nos aconsejaron por el bien de nuestra economía, que adelantáramos las compras navideñas aprovechando los descuentos y, aunque lo hicimos a conciencia, nada nos ha impedido recaer en Papa Noel y Reyes. La locura desatada y después que aciertes y te acierten. ¿Quién no ha sido obsequiada con ese pequeño electrodoméstico de última generación para hacerte la vida mas fácil, cuando lo que estabas esperando es un bolso?

Ahora tenemos la temporada de rebajas y volveremos a sacar fuerza de flaqueza para encontrar la última ganga que nos haga felices. Ya estamos en el 2019 y hemos enviado y recibido cientos de Wasap felicitándonos por ello y deseándonos mutuamente lo mejor.

Si yo fuera una aspirante a reina de la belleza, a la pregunta de cuál pudiera ser mi aspiración o qué me gustaría, contestaría con la consabida frase de «que se acabe con el hambre en el mundo y reine la paz en la tierra». No se puede querer nada mejor y más romántico sino fuera porque no deja de ser onírico. Por desear desearía que en este nuevo año pudiéramos recuperar la ilusión, alentar la generosidad y reavivar la fe porque, probablemente, como he leído en un mensaje, el que tiene que ser diferente no es el año sino nosotros.

Les deseo que hayan podido disfrutar con la gente a la que quieren y les quiere en estas navidades y, si tuviera confianza en el destino, diría simplemente que les deseo un 2019 que sea lo que debe ser.