Vivir sin miedo

Todavía recuerdo la insistencia de mi madre durante la adolescencia cuando me repetía una y otra vez que no podía ir sola por la calle de noche. Interioricé que tenía que evitar las zonas más solitarias, que no debía alejarme de mis amigas, que debía darme prisa en llegar a casa, que cada coche que pasaba cerca era sospechoso de parar y hacerme cualquier cosa, que no podía esperar nada bueno de los desconocidos a ciertas horas, y así una larga lista de cautelas que todas las chicas de mi edad, las treintañeras, hemos asumido como nuestra responsabilidad. No ha pasado tanto tiempo, pero para nosotras esta era la normalidad, y lo sigue siendo. Todavía hoy asumo que si se me hace tarde un sábado, prefiero pagar un taxi y que me deje en la misma puerta de casa. Me asusta volver de madrugada y, cuando lo he hecho, siempre llevo el móvil en la mano, ingenua de mí al pensar que un pequeño teléfono me salvará de cualquier desaprensivo. Si algo admiro de las mujeres más jóvenes es su valentía, ellas han decidido no tener miedo. Se han educado en un mundo machista igual que el mío; bueno, con algunos cambios, aunque sean mínimos. En mi época los medios de comunicación todavía hablaban de violencia doméstica cuando una mujer era asesinada por su marido. «Estos trapos» se lavaban en casa. Ahora, por fin, hemos conseguido que los asesinatos machistas viajen de la sección de sucesos a la de sociedad. Hemos aprendido a llamar a las cosas por su nombre, pero seguimos con tópicos y sistemas establecidos que nos recuerdan la supremacía del hombre a cada paso. Las nuevas generaciones, las que vienen pisándonos los talones, y bien fuerte, han sabido plantarle cara a las insolencias y vivir su juventud con libertad.

Esa libertad que tan poco valor tiene para muchos hombres. No escucho a ningún amigo preguntar si hay alguna zona segura para salir a correr. Ellos salen con sus zapatillas, y punto. Y eso es lo que deberíamos hacer todas, aunque en estos días se antoja bien difícil. Esta tarde las chicas que salgan a correr, elijan la ruta que elijan, tendrán en su mente a Laura Luelmo. Hace sólo unos días que había llegado desde Zamora al pequeño pueblo de El Campillo, en Huelva. Por eso nadie se explica cómo es posible que pase esto. Su cuerpo ha sido encontrado tras varios días de búsqueda oculto, semidesnudo y con signos de violencia. Esta profesora de 26 años fue educada en igualdad, en un país que presume de derechos, de libertades, de una sociedad abierta, un sistema social moderno y una conciencia de entendimiento. Pero con lo que no contaba es con las manzanas podridas que toda colectividad alberga. A su edad, mi gran ilusión fue encontrar un trabajo y alquilar mi primer piso. A Laura no le dio tiempo ni siquiera a conocer a sus alumnos y compañeros, los mismos que hoy lloran su muerte. Porque no hace falta conocer a una chica de 26 años para lamentar su pérdida, la pérdida de una vida que comienza. Desaprender no es tarea fácil, pero algo tendrá que removerse por dentro y por fuera para que comencemos a vivir sin miedo, más nos vale.