Algarrobo vuelve al camino

Pocas series o programas de televisión evidenciaron mejor el cambio que España experimentó a finales de los años 70 -cuando tras una larga y cruel dictadura se dio paso a una democracia- que Curro Jiménez, serie en la que tuvo un papel principal Álvaro de Luna, actor fallecido hace unos días a la edad de 83 años. Y es justo comenzar estas líneas de recordatorio de este gran actor con la que se considera una de las mejores series de la historia de la televisión porque el propio de Luna siempre estuvo muy agradecido a su personaje El Algarrobo que en ella interpretó ya que gracias a su papel de noble bandolero despegó de manera definitiva su carrera como actor después de años dedicado al doblaje de escenas de acción, y porque, además, la serie Curro Jiménez resumió por sí sola una época y una manera de hacer televisión que, al menos en España, tenemos la impresión de que difícilmente se volverá a repetir.

Álvaro de Luna perteneció a esa clase de actores para los que la cultura, y más en concreto la literatura, suponía uno de los puntos cardinales imprescindibles para su formación profesional por cuanto para dar credibilidad a un personaje no basta leer el guion en voz alta, sino que hay que dotarle de la experiencia vital de cada actor. Fue un asiduo a las tertulias de la época dorada del Café Gijón de Madrid en las que siempre se caracterizó por permanecer en respetuoso silencio cuando algún compañero de reunión tomaba la palabra y, aunque su larga trayectoria le llevó a interpretar multitud de papeles, creo que se recordará a Álvaro de Luna por el Algarrobo. Así como el papel del Estudiante, interpretado por José Sancho, tenía una cierta autonomía dentro de la serie que se fue haciendo mayor a medida que se grabaron los capítulos, Algarrobo tuvo siempre una gran dependencia del personaje principal interpretado por Sancho Gracia, formando ambos una pareja que recuerda a la compuesta por Don Quijote y Sancho Panza, es decir, un dúo en el que cada uno aprende del otro según transcurren sus vidas y los problemas a los que se tienen que enfrentar o bien se emprenden en una nueva aventura.

Televisión Española suele reponer todos los veranos la serie a la hora de comer y, a pesar de que podría verla en cualquier momento del año gracias a la página web de RTVE donde están colgados todos los episodios, intento verlos en directo cada día con la emoción de saber que no puedo adelantar la sintonía de cabecera pulsando un botón mientras leo de nuevo los nombres de los actores en letras blancas que aparecen impresos en la pantalla. Las razones del éxito de esta serie fueron varias. La primera, como ya he dicho, que los guiones de los episodios recogían la experiencia vital de los españoles en los últimos años de la dictadura franquista, cuando el regreso de una democracia plena se vislumbraba, por fin, al alcance de la mano de los españoles. También el hecho de que cada capítulo fuera en realidad una película dirigida por los mejores directores de la época, como Pilar Miró o Mario Camus. Y sobre todo por la ambientación y por unos actores que a pesar de que eran conocidos de otras series o películas de la época se mimetizaban perfectamente con los primeros años del siglo XIX. A diferencia de las series españolas que se hacen en la actualidad en las que los actores y actrices suelen aparecer extremadamente arreglados y bien peinados, con una ropa que siempre les queda perfecta, con dientes blanqueados y cuerpos de gimnasio, los actores de Curro Jiménez resultan creíbles desde el primer minuto. No son los más guapos del universo, ni pretenden serlo, aparecen despeinados cuando se levantan, comen de verdad, van mal afeitados y las mujeres tienen sus vestidos arrugados porque -¡sorpresa!- hace 200 años en las casas en el mejor de los casos sólo había planchas que se calentaban con carbón.

En los episodios que componen Curro Jiménez los personajes tienen conversaciones que no han perdido ni un ápice de verosimilitud después de 40 años y que a pesar de su sencillez parecen sacadas de un soliloquio de Sócrates, de una comedia de Aristófanes o de uno de los entremeses de Cervantes. En cambio, los guiones actuales suelen ser un cúmulo de disparates que convierten las series en engendros irreales plagadas de situaciones absurdas con unos actores y actrices que no hablan, sino que susurran imitando a los actores de las películas norteamericanas.

Aunque las circunstancias de un tiempo histórico no se pueden adaptar a otro posterior, resulta evidente que la televisión en España ha sufrido en los últimos años un proceso de degradación a pesar de que debería haber ocurrido al contrario si nos atenemos al hecho de que la sociedad española actual es mucho más justa, libre y respetuosa con las minorías que la de los años 70, cuando se grabó esta serie y cuando una dictadura se resistía a morir.