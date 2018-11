La resaca de la moción

Las cosas del Palacio de la Moncloa no van ni rápido ni despacio, siguen el ritmo que marcan los distintos socios que mantienen al ejecutivo. Con un exiguo grupo parlamentario, que numéricamente dista 50 diputados del que ganó las últimas elecciones, no le da más que para ser rehén de las exigencias de quienes pusieron su voto a disposición de Sánchez para su mayor gloria y menosprecio del partido del que es secretario general, contraviniendo las líneas rojas por las que fue cesado en su día por los que ahora le permiten todo.

La hemeroteca no perdona, y la que involucra a Sánchez es demoledora con sus continuas contradicciones en temas de enjundia. La tarea de recordarlas es indispensable para dejar al descubierto a quienes pertenecen a la escolanía de adeptos o concernidos. La sucesión de antinomias que verbaliza el presidente, no resiste ni la recomendación de Jules Renard cuando escribía «di de vez en cuando la verdad para que te crean cuando mientes». El relato de sus meses de gobierno no soportaría el examen de cualquiera de las aplicaciones detectoras de antinomias si es que estas existieran como las utilizadas en el plagio de la tesis presidencial. La causa de todo este totum revolutum gubernamental está en la moción de censura que permitió a Sánchez ser presidente accidental, y que le habilita para con presupuestos nuevos o los «antisociales» de Rajoy, alargar la legislatura hasta el límite legal.

La naturaleza nihilista del personaje no aguanta un telediario, aunque estos sean cocinados como las encuestas de Tezanos. Por ello se ve abocado a pagar el peaje por la autopista hacia la Moncloa que pusieron a su disposición populistas, golpistas catalanes y pro-etarras de Bildu, junto a los recolectores de nueces del PNV. La resaca de una moción de censura en la que el primer actor se olvidó del programa de gobierno, y que se sustentaba en tan variopinta congregación de formaciones políticas, tan lejanas algunas de ellas en materia económica y/o social, pero unidas en su evidente deseo de finiquitar lo que alguno de ellos ha dado en llamar régimen del 78, o sea la Constitución, debería llevar al presidente a la convocatoria urgente de elecciones, si no quiere quedar para la posteridad como cómplice de quienes pretenden destruir los cimientos de la democracia española.

La actuación de algunos miembros del Gobierno y Sánchez manifestando su contrariedad por la prisión preventiva de los golpistas catalanes, durante los días previos a la toma de postura del ministerio fiscal, y su cambio radical de postura en cuanto a la calificación del delito cometido por los que utilizaron el poder institucional para intentar subvertir el Estado de Derecho, tiene todas las trazas de ser parte del pacto de Lledoners que el emisario Iglesias rubricó con el líder golpista, que de no evitarlo una convocatoria electoral acabará en indulto. En el mismo sentido la presión ejercida en la Abogacía del Estado para el giro en sus conclusiones, aunque pueda no tener el efecto deseado en el fallo de la sala del supremo, sí que pudiera tenerlo en el recurso ante instancias internacionales que elevarán los procesados.

Pero si Pedro Sánchez puede pasar a la historia como quien posibilitó la liberación de unos políticos que dieron un golpe de Estado transmitido por las televisiones, y por ende el que ayudó a liquidar la Constitución del 78, no son menos responsables todos aquellos dentro del PSOE que por acción u omisión, permiten que ello se lleve a cabo ante la impotente mirada de millones de españoles. No es razonable aducir la corrupción popular como causa común de la moción de censura en una hipócrita regeneración de la vida democrática, apoyándose en la antigua Convergencia expulsada del grupo liberal europeo por corruptos y en unos populistas con lazos chavistas.

Como viene a decir Javier Marías, contradiciendo a la vicepresidenta Calvo, «las palabras encierran a menudo peligro», y dan avisos, sobre todo cuando se le escapan al que habla, cuando no se da cuenta de lo que delatan. Las veleidades de tipo verbal que muestran gobierno y sus socios, y los aires de autoritarismo de éstos no auguran nada bueno. No se trata, como quieren hacer ver algunos, de ser izquierdas o de derechas, pues el populismo imperante no representa a la izquierda como dicen, ni incluso a la más radical, y el resto de socios de ideología nacionalista representan a todo lo contrario de la izquierda que hemos conocido.