¡Aleluya! ¡Trump derrotado!

¡Aleluya!, ¡aleluya!, ¡ Trump ha sido derrotado! ¡Aleluya! El sistema de contrapesos de la sabia democracia americana ha funcionado. Se acabó aguantar las ocurrencias, las amenazas, las fanfarronadas, la demagogia, la soberbia y el egocentrismo del actual presidente. Él no cambia, pero los efectos de su estilo en el mundo sí. En estos dos años ha conseguido la reacción de las minorías, el despertar de la diversidad que se ha unido de forma unánime frente a su política incalificable. Las elecciones intermedias del día 6 han sido las de la diversidad, los desvaríos de Trump han conseguido movilizar un número inusual de mujeres -son una de cada cuatro candidatos-, personas de color y LGTB (lesbianas, gays, transexuales y bisexuales) que se postulan para el Congreso, Senado y para gobernador del Estado. Además, en dos años los latinos inscritos para votar son 29 millones, dos más que en el 2016; y dos tercios votan demócrata.

Los hombres blancos son actualmente un tercio de la población en Estados Unidos, sin embargo, representan el 70% de los gobernadores y miembros del Congreso. En las candidaturas demócratas los hombres blancos son cuatro de cada diez; en las republicanas, de Trump, son tres de cada cuatro y, además, no hay ni un solo candidato hispano o afroamericano. Los datos son de The New York Times, y muestran hasta qué punto las minorías están infrarrepresentadas.

Actualmente los republicanos tenían 51 de los 100 senadores; y en la Cámara de Representantes 235 de 435, si la derecha hubiera mantenido la mayoría en las dos cámaras habría podido seguir adelante con los desvaríos de Trump. Habría abolido la reforma sanitaria de Obama (Obamacare), bajar impuestos y nuevos recortes en educación, o el muro con México y la nueva política de inmigración. La mayoría del Senado le permitiría seguir nombrando jueces conservadores -vitalicios- en el Supremo. Trump gobernaría a sus anchas los dos años que le quedan; y, prácticamente aseguraría su reelección para un segundo mandato. Y el mundo estaría en un sinvivir.

Al controlar la mayoría de la Cámara de Representantes, los demócratas consiguen la capacidad para paralizar la agenda legislativa de los republicanos. Pueden bloquear el presupuesto -su aprobación requiere el visto bueno de ambas cámaras- y obligar a negociarlo. Aumenta así la probabilidad de un cierre de gobierno. Esto tiene lugar cuando el Senado y la Cámara no se ponen de acuerdo para aprobar presupuestos. Su efecto más inmediato es que muchas de las instituciones del Estado se paralizan, salvo aquellas que se consideran «esenciales», como el FBI, servicios médicos, las fuerzas armadas o el servicio meteorológico, entre otras. Durante un shutdown, cerca del 40% de los empleados del gobierno son apartados de sus puestos de trabajo y quedan en suspensión de sueldos; sería una situación insostenible. La derrota de Trump, detiene el «tsunami» en la política internacional que estaba empezando a afectar seriamente a Europa. Ya no le van a salir tantos admiradores, imitadores, seguidores. ¡Aleluya!

Los congresistas demócratas pueden ahora abrir comisiones de investigación sobre actuaciones escandalosas de Trump -algunos negocios particulares siendo presidente, la separación de niños de sus familias- y, sobre todo, la investigación llevada a cabo por el fiscal especial Robert Mueller en relación con la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016. Supondría abrir el procedimiento de impeachment que puede iniciarse por presuntos delitos de «traición, soborno, altos delitos o faltas». Es imposible que triunfe porque harían falta los votos de dos tercios de los senadores; pero las sesiones públicas pueden ser un espectáculo de precampaña presidencial muy largo e instructivo.

Se ha votado para elegir 35 senadores, de los que 9 son republicanos. Los demócratas necesitaban los 26 suyos y ganar 2. Los republicanos han reforzado su mayoría entre los cien que componen el Senado. Las materias de política internacional, son competencia de la cámara alta. Y podrá cubrir las bajas, son cargos vitalicios, que puedan producirse en el Tribunal Supremo reforzando al sector conservador. El Senado representa a los Estados, no es proporcional al número de habitantes, por eso aun habiendo perdido en votos los republicanos tienen mayoría, como pasó en las presidenciales.

Se eligen también gobernadores: mujeres de origen musulmán y una palestina en el Congreso; un afroamericano es posible gobernador en Maryland; un reconocido homosexual gobernador de Colorado. Stacey Abrams habría sido la primera mujer negra elegida gobernadora de Georgia (capital, Atlanta). «Lo que el viento se llevó», y lo que se sigue llevando.