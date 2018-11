Hace 30 años, el 1 de noviembre de 1988, de Marruecos salieron en una patera 23 chicos. Sólo tocaron tierra en las playas de Tarifa cinco y un cadáver. Fue la primera tragedia documentada de la migración africana. Tres décadas después, mientras duermen, los supervivientes reconocen que todavía oyen los gritos desesperados, gritos de angustia con los que sus compañeros de travesía pretendían aferrarse a la vida. Gritos que engullidos por el mar se tornaban en silencio, un silencio insufrible que les hace despertar de sus pesadillas. Agitados y aún en un duermevela, recuerdan que ellos sabían nadar, que ellos se salvaron. Según estimaciones, más de 250.000 personas han llegado en patera a nuestras costas en los últimos 30 años. El precio: más de 21.000 muertos. Es decir, un inmigrante paga con su vida al «Caronte del estrecho» para que nueve de ellos puedan desembarcar al otro lado buscando el sueño europeo.

Una de las consecuencias más apocalípticas de los efectos del cambio climático, del calentamiento global serán las migraciones. Si se cumplen las previsiones, y la necedad de algunos poderosos dirigentes mundiales parece que a ello nos empujan, millones de personas se verán obligados a desplazarse huyendo de la sequía y la hambruna. Muchedumbres desesperadas se pondrán en movimiento sin importarles a cuántos de ellos tendrán que enterrar a la orilla del camino, ni a cuántos ríos, mares, muros, concertinas o ejércitos se tengan que enfrentar; y es que como decían los anarquistas andaluces durante la posguerra: «En mi hambre mando yo». Creo que la «Madre Naturaleza», no muy dada a ser bondadosa ni dar segundas oportunidades, trata de mostrarnos cuál será nuestro futuro más inmediato empujando a más de 7.000 centroamericanos hacia el río grande, sabiendo como saben que al otro lado les espera Donald Trump con su ejército con órdenes de disparar si se ven amenazados con piedras.

Vivir en un mundo globalizado liberados de la tiranía de las fronteras empieza a ser una quimera. El ser humano aún no está preparado. No hemos aprendido nada de nuestras experiencias, de nuestro pasado y tiempo hemos tenido. Ya han trascurrido más de 30.000 años desde que el primer ser humano tomó posesión de un trozo de tierra encadenándose así a la propiedad privada. Poco tiempo después la humanidad se maniató a una comarca, a un feudo, a una nación. Se crearon fronteras y los humanos preñados de patriotismo y de orgullo nacionalista, en el nombre de sus dioses y de sus reyes y bien pertrechados de codicia, de envidia y de egoísmo, se sumieron en unos interminables juegos de guerra donde la prioridad era masacrar, esclavizar y exterminar a sus vecinos, a los de su propia especie. Guerras que por desgracia y para nuestra vergüenza como especie, todavía forman parte de nuestro día a día. Aun así, iniciando el siglo XXI, sin complejo alguno, nos hemos adjetivado como el hombre tecnológico, avanzado, el hombre preocupado por su entorno, el hombre civilizado, altruista, tolerante; en definitiva, el hombre del futuro.

El futuro, por suerte o por desgracia, sigue estando en nuestras manos. Si queremos dignificar la raza humana no basta con desempolvar términos como racista o xenófobo; no basta con crear días del inmigrante, de la mujer o del orgullo gay. No basta con arrojar nuestras sobras por encima de murallas que creemos que nos protegen; solo en la educación, en el respeto y en la formación de seres empáticos encontraremos la respuesta para honrar, para ennoblecer al ser humano. Educación en valores que deben acompañar nuestros primeros pasos en el seno familiar, «con la leche templada y en cada canción» como apuntaba Serrat.