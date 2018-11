Espejo cóncavo

La última boqueáTEATRE ARNICHES DE ALICANTE<br /> <br />????Autor y director: Selu Nieto. Compañía: Teatro a la Plancha.<br /> <br />De estética deliberadamente cutre. Alguien podría pensar que es una simple payasada o una estúpida situación que no va a ningún lado con este trío de personajes idiotas. Estos no son otra cosa que el despliegue de la soledad, la marginación y la alienación humanas. El significado se palpa dentro de la posible confusión y pese a la banal apariencia. Una asfixiante monotonía y la necesidad, por ta nto, de huir, de buscar nuevos horizontes. De nadar, en suma, como los peces. No es una novedosa idea, aunque no viene mal exponerla de un modo u otro. De tal forma, La última boqueá, de Selu Nieto, penetra en el teatro del absurdo con una existencia carente de sentido y unas relaciones marcadas por la incomunicación. Y si alguno osa salirse del estrecho redil, ya se encargan otros de que no se rompan los límites del círculo vicioso, que enseña sus cartas cuando aún el público no está del todo sentado. Los protagonistas María Díaz, Pablo Gómez Pando y Selu Nieto parecen que realmente son los esperpénticos tipos que residen aislados y beben sin pausa. La ausencia del saludo, al aplaudir los espectadores, profundiza más en esa percepción donde se siente, entre otras huellas, la de La Zaranda, compañía andaluza como Teatro a la Plancha, que dirige Selu Nieto con rumbo firme. La obra puede gustar o no, pero no se pasa de tueste con su manera de acentuar la burla de los convencionalismos, incluso del folclore andaluz, y de ir por la senda de la farsa, de los espejos cóncavos y su distorsionada y tragicómica visión de la realidad. Inevitablemente, un discurso de máscaras y arquetipos sociales con incoherente lenguaje en la grotesca atmósfera. La sonoridad del mar está ahí, y los barcos mantienen su ruta. Las exacerbadas acciones tienen fuerza. Y la simbólica construcción dramática reduce los elementos a lo básico. Una isla cada vez más estrecha, el bar, un velatorio y el avance del deterioro. Lanzarse al agua o morir sin tirarse. Este es el asunto que nos propone la autoría y que se representa con la necesaria convicción. El Teatre Arniches de Alicante acogió así, nuevamente, uno de los espectáculos de la XXVI Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos.