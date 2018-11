Dibujando en Sigüenza

A poco que preguntemos en internet por el fenómeno Urban Sketchers, la Wikipendia nos dirá que «Urban Sketchers (USK) es una comunidad global de dibujantes, tanto profesionales como aficionados, que fomenta la práctica del dibujo realizado in situ, en observación directa de la vida urbana». Estos dibujantes urbanos comparten sus trabajos en internet a través de blogs y redes sociales. Y desde que naciera esta comunidad en internet en el año 2007 no han dejado de proliferar agrupaciones de dibujantes más o menos identificados con el manifiesto USK: 1) Dibujamos in situ, a cubierto o al aire libre, capturando directamente lo que observamos. 2) Nuestros dibujos cuentan la historia de nuestro entorno, de los lugares donde vivimos y donde viajamos. 3)Al dibujar documentamos un lugar y un momento determinado. 4) Somos fieles a las escenas que presenciamos. 5) Celebramos la diversidad de estilos de dibujo y utilizamos cualquier tipo de herramienta. 6) Nos ayudamos mutuamente y dibujamos en grupo. 7) Compartimos nuestros dibujos en internet. 8) Mostramos el mundo dibujo a dibujo.



Una de estas agrupaciones paralelas a Urban Sketchers, que abarca todo el territorio español, y con características todavía más abiertas y flexibles, es Ladrones de Cuadernos (ladronesdecuadernos@hotmail.com): «Si lo que quieres es participar como «ladrón», la única forma de entrar en el blog es: 1) Que un «ladrón» te invite a participar como miembro. 2) Que nos solicites tu participación y que la mayoría de los «ladrones» estén de acuerdo con tu acceso. Mediante este sistema queremos evitar que nos roben en nuestra propia casa».



Mención especial merecerá dentro de este fenómeno de los dibujantes urbanos nuestra agrupación ilicitana Cuadernos Viajeros, con enormes trazas de escuela de dibujo dentro de la pedagogía social: Nuestro único objetivo es que todo aquel que esté interesado en el tema, pueda encontrar en este sitio un enriquecimiento personal a través de su afición, su obra y el contacto con gente con el mismo afán. Si quieres conocernos nos reunimos todos los sábados a partir de las 10 horas en distintos puntos de la ciudad. Os mantendremos informados de estos puntos en el blog. Además también puedes enviarnos un correo a: info@cuadernosviajeros.com. Ahora mismo, hasta el 27 de noviembre, hay una exposición de nuestros trabajos en la sala Mengolero de las Cuevas del Rodeo de Rojales. Horario expositivo: lunes a viernes de 9 a 15 horas; sábados y domingos con presencia de los artistas.



Es común que los dibujantes de cada agrupación se reúnan por lo menos una vez al año en simposios o encuentros para saludarse en persona, dibujar juntos y mostrarse los cuadernos con sus últimos trabajos. Cuadernos Viajeros y el Ayuntamiento de Elche convocan cada año, durante los meses de abril o mayo, un encuentro de dibujantes urbanos, abierto a todo el mundo, con el lema «Pintando entre Palmeras». Aquí conocimos a algunos «ladrones». Pues bien, los días 19, 20 y 21 de octubre una representación de Cuadernos Viajeros hemos tenido la suerte de asistir como invitados al «V Encuentro de Ladrones de Cuadernos», en Sigüenza (Guadalajara). Todo un regalazo para nuestra afición: un entorno medieval fascinante, un tiempo espléndido y el codo con codo con estos auténticos monstruos del dibujo. En sólo tres días se llevan para casa los cuadernos repletos de auténticas joyitas. Muy bien por el Ayuntamiento de Sigüenza que nos facilitó una azafata para mostrarnos y explicarnos la belleza y la historia que allí había. Y muy bien por la concejalía de Cultura que nos recibió a los casi setenta asistentes al Encuentro en el Salón de Plenos del Ayuntamiento en un bonito intercambio de regalos. Y qué categoría la de los «ladrones» estos trayendo como regalo una bellísima acuarela del lugar del extraordinario Domingo Benito, el más longevo de los «ladrones».



Para nosotros, los de Cuadernos Viajeros, casi siempre más pendientes de los calamares a la romana que de la tinta, el viaje ha supuesto un auténtico chute de optimismo y un pique sin precedentes. Hemos vuelto a Elche convencidos de que debemos ganar velocidad en los dibujos. Quizás proponernos salir a dibujar entre semana y ya está. Pero lo que no vamos a consentir es que los «ladrones» estos se lleven ¡siempre! los mejores dibujos. Continuará?