Ni truco ni trato, un cambio

Un murciélago, un esqueleto y una brujita. Los tres dándose un atracón de azúcar en la puerta de un comercio de Alfonso El Sabio. Con lo mal visto que está el veneno dulce responsable de caries, mal humor, dolor de cabeza, obesidad? Pero ahí están, felices. «¿Truco o trato?», dicen a todo el que pasa por delante del negocio familiar. Les miro. En mi cabeza, ni truco ni trato, ronda cambio. Porque esto no es Wisconsin, porque me van más los buñuelos o los huesos de santo (a pesar del veneno) y porque me quedo con el egoísta, inmoral y romántico de Don Juan Tenorio antes que con Freddy Cruegger. Me da más miedo pero es más auténtico.



Precisamente, lo que tiene que ver con el cambio y la autenticidad es el eje central de Jose Palmás, que es más que un peluquero, un experto en imagen personal. «Cada uno somos únicos y auténticos y la imagen personal va más allá de lo estético, es cuestión de actitud, aptitud, educación? Es un todo, algo más que un corte?», explica. Hace unos días impartía taller sobre esto en Alicante. Mañana lo hará en la Agencia de Desarrollo Local de Pego, dirigido a comerciantes y empresarios, organizado por FACPYME (Federación de Comercio de la Pequeña y Mediana Empresa) y patrocinado por la Diputación de Alicante.



El estilista alicantino es uno de los diez hijos de Francisco Fernández Suárez, que fue director del Colegio de la ONCE en Alicante. «De pequeño siempre quise ser ciego, mi padre tocaba el mundo y las palabras en vez de verlas. Su imagen era impecable, distinguía los colores según el tacto de los tejidos. Lo memorizaba y se vestía correctamente combinando la ropa sin problemas», recuerda.



Palmás lo tiene claro, los políticos son los que más cuidan su imagen personal, entre ellos a juicio del experto, Pedro Sánchez el primero. Otros no tanto? «¿Quieres que me moje?», pregunta lanzado. «¡Por supuesto!», le contesto. «Yo le haría una optimización al alcalde, Luis Barcala». «¿Optimización? ¿Eso es mojarse?», le digo. «Sí, sí, no necesita un cambio radical, sería una mejora mínima pero eficiente», añade. Otros políticos alicantinos estarían en su lista: « Fernando Sepulcre, que abusa del rosa y Eva Montesinos. A ella le falta sonrisa y el pelo lo tiene quebradizo y sin brillo», comenta. En fin, que quizá a más de uno no le vendría mal un viajecito a Pego mañana o esperar al próximo taller para escuchar sus consejos.



Y con un Halloween tímido en Alicante, a excepción de la calle Quintana, y con la jet en casa, El Corte Inglés de Alicante arrancó el miércoles pasado los ensayos de Cortylandia. Una iniciativa que «tiene como objetivo descubrir nuevos valores e incentivar las inquietudes musicales y artísticas de niños entre 8 y 14 años». Comienza la cuenta atrás, después del truco y trato, el 16 de noviembre llega la Navidad con el popular musical a El Corte Inglés con los seleccionados: María Arronis (10 años), Mario Sabuco (14), Carla Tomás (9), Claudia Valdinia (13) y Laura Zapater (14).



Pero antes, el viernes 9 de noviembre, a las 19.00 horas, se celebrará una gran fiesta y un desfile en el que las mejores modelos, seleccionadas en el casting New Faces esta semana, serán premiadas con un curso en Alicante Influenzia Management. De 200 candidatas, 30 fueron las elegidas. Ocio y moda se fusionarán en la fiesta de inauguración de la nueva planta de moda mujer.