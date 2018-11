Porta?m al boscTEATRE ARNICHES DE ALICANTE<br /> <br />???De Joan Ramon Gironès. Producción: Maror Produccions. Dirección: Mercè Vila Godoy. <br /> <br />Vuelve a Alicante la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos como lugar de encuentro, recreo o reflexión con sus diferentes tipos de formatos escénicos. La ficción teatral se pone al servicio de toda clase de espectadores para ofrecer variedad de géneros, tendencias y problemas sociales. No es fácil consolidar una compañía fundada aquí, pero Maror Produccions, de Tomàs Mestre, lo intenta. Y con el acierto necesario al representar Porta?m al bosc, de Joan Ramon Gironès, en lengua valenciana. Una obra donde brilla la contemporaneidad sobre el acoso escolar, sea homófobo o de otra clase, aunque no es solo una lacra de hoy, y una escenificación bien orquestada y con las tensiones dramáticas que administran los cinco actores dirigidos por Mercè Vila Godoy. Se presentan ante el numeroso público del Arniches y arranca la acción que consiste en ir descubriendo la verdad de lo ocurrido con el enfoque de cada personaje. Ahí están los padres del menor, la profesora y tutora, el investigador policial y el director del colegio. Respectivamente, Morgan Blasco, Begoña Tenés, Mila García, Tomàs Mestre y Xavier Monzó. El quinteto realiza su trabajo con el carácter expresivo que los papeles exigen, y hasta algunos tienen momentos de mayor gloria, como Morgan Blasco y Mila García. Ricardo y Esther fueron alumnos del mismo instituto. Ella sufrió el fuerte acoso de él, el ahora padre de un chico que no respeta a los profesores y ataca a los compañeros de clase. ¿Perduran los efectos en los adultos que fueron acosados siendo niños? La víctima suele ser débil e insegura, y la agresión lo refuerza. Los agresores carecen de afectividad en sus familias y necesitan reforzarse sintiéndose líderes a toda costa. Y el maltratador puede continuar siéndolo para todo en la vida. Estas cuestiones quedan expuestas en los tres lugares (y uno más) que existen en el escenario. El espacio sonoro alimenta la tensión, y una cámara, a veces, une la técnica del cine y el hecho teatral con primerísimos primeros planos. Mila García canta el tema de Elvis Presley, «Love me tender», evocando dolor y angustia en este montaje de la pieza del galardonado Joan Ramon Gironès.