Europa: antídoto contra el odio

Nosotros tenemos la solución al odio que acampa por el mundo. Una desvencijada política que ha hecho resurgir los mayores oprobios de nuestros males pasados. El odio ha emergido de la mejor manera que sabe hacer: con los populismos. Las lecciones que debimos aprender en Europa se vienen abajo como castillos de naipes ante la amargura de unos líderes empeñados en acabar con la libertad, la igualdad y la fraternidad.



No hay en el mundo mejor laboratorio contra el mal que nuestra Europa clásica. Todos los valores que configuran nuestra civilización están sujetos a ser la vacuna contra todos esos nuevos líderes que prometen lo que no pueden conseguir. Prometen acabar con nuestros males, pero no cuentan que ellos, en definitiva, son el propio mal.



Los lenguajes comunicativos modernos dan pábulo a toda esa bazofia que hace posible la irrupción de todos esos canallas. Gentes que, amparándose en la democracia, quieren acabar con ella. Gentuza que piensa que hay que dar de comer a los españoles, y no a los inmigrantes, como si no fuesen personas. Odio al extranjero como si la esencia nazi fuese la realidad palpable. Violencia en redes sociales bajo el amparo de una libertad de expresión que hace que las personas respetuosas y educadas queden enterradas bajo la atenta mirada de una sarta de improperios, mentiras construidas y locuras personales.



Bajo este paraguas irrumpen liderazgos absolutamente indecentes como los de EE UU y Brasil. Propuestas que violentan la propia esencia de la democracia para anestesiar la necesaria pluralidad y decencia de la gente normal. Es más fácil, ahora, irrumpir en la comunicación con un ladrido que con un argumento. Y todos aquellos que fomentan, retuitean, comparten o difunden todas las barbaridades que afloran de estos liderzuelos tendrán grave irresponsabilidad en la debacle societaria.



Tenemos el antídoto y se llama más Europa. Alicante goza de una atalaya especial. Es la provincia española que más residentes europeos tiene de España, y eso nos tiene que hacer fuertes en el discurso labrado durante décadas que hacía de Europa el modelo a seguir, no a batir. Una provincia abierta al diálogo con todas las nacionalidades que refuerce esa idea de Europa como germen de convivencia.



Estoy con los inmigrantes. Cualquier atisbo de xenofobia, de racismo, de exclusión es absolutamente intolerable. Claro que los inmigrantes deben de aceptar nuestra realidad europea que se cimenta en el respeto absoluto por el ser humano. Y claro que no podemos aceptar que ninguno de los derechos, de las mujeres, de los niños y de todas las personas, que han sido conquistados sean cuestionados por nadie que venga de fuera. Porque nosotros hemos construido la sociedad más abierta y tolerante del mundo, y esa es nuestra grandeza. Quien quiera ver en eso debilidad estará planteando la vuelta al medievo, y con eso será más fácil votar a un iluminado.



Europa no puede naufragar en su constante remedo de defensa de aquellos derechos que hicieron de esta tierra ejemplo de convivencia. Aquí nació la democracia. Como dice Fernando Savater: «En la democracia políticos somos todos [?] La educación es el arma de defensa de la democracia». Y es en esa defensa de la democracia donde no debemos dejar espacio para los violentos, para todos aquellos que quieren prostituir el espíritu europeo. La democracia siempre tiene enemigos. Hoy se agolpan en las redes sociales todos aquellos que no habrían salido de la barra de bar. Ahí se encuentran todos los que quieren hacerse hueco, con sus soflamas inaceptables contra los inmigrantes, y bajo el paraguas de una legislación que permite la irrupción de la locura y de la mala leche entre iguales.



Es la propia libertad. Claro que tenemos antídoto contra todos estos cafres. De la misma manera que en nuestra escalera, en el colegio o en cualquier asociación no dejamos que irrumpan todos estos descerebrados, habremos de ocupar los espacios de libertad para que la cultura del odio no acampe vilmente. Somos unos afortunados de haber nacido en una Europa inclusiva, generosa y abierta. Peligros tenemos, pero si somos capaces de hacer política todos, no le quepa la menor duda de que no dejaremos que la mala educación y la violencia del odio acampe en esta maravillosa historia llamada Europa. Vacúnese contra la gripe, y contra los «odiadores».