Ejemplares en exposición

Después de que Cospedal y su marido metieran a Villarejo por el garaje en la sede central para que no lo viera nadie, las escuchas han revelado ?en diferido, claro? que el comisario confesó haber hecho todo lo posible por romper el pendrive de la Gürtel, cuestión que la ex secretaria general ha querido despachar con que si echó mano del personaje hoy encarcelado fue para que investigara qué tipo de relación mantenía su compañero Arenas con Bárcenas y el círculo abyecto de la tesorería. También se ha sabido que el Ayuntamiento de Murcia le ha abierto un expediente sancionador al actual secretario general del pepé, Teodoro García, por cambiar las ventanas de su casa. El vecindario, que no sabe hacia dónde fijar la mirada. Con lo del Valle de los Caídos, la Almudena y el Pardo, tampoco es fácil establecer la visión de la jugada. Hay una Ley de Memoria Histórica que cumplir, la apuesta por llevarla a cabo y una voluntad porque todo el arco se retrate pero, a este paso, la exhumación y el traslado va a costar más de lo que llevó liquidar el régimen del ínclito. Se ha sabido que ahora, en pleno merdé, la titular de Justicia ha hecho un acercamiento a los Franco para salir del atolladero y que éstos le han dado calabazas. Ya puestos, tendrían que haber concedido el plácet a que hiciera la gestión Villarejo que, al final, es como de la familia. Los que no se sabe a qué familia pertenecen son los restos de un sorprendente animal con aspecto de dragón marino que acaban de ser recuperados en la costa. Estamos ante el cadáver de un presunto pez cartilaginoso que mediría unos 4 metros y que rondaría los 150 kilos de peso. Aunque nadie es capaz de determinar aún si se trata de un atún rojo o de un súper congrio, el caso es que la morfología de la cabeza se asemeja a la de un reptil y el gran tamaño que presenta, la cresta que sobresale de la espina dorsal y la forma serpentoide disparan el misterio. En fin, verán cuando a la vuelta de tiempo se topen con el chasis de los elementos que andan por aquí hoy sueltos. Cualquiera los clasifica.