Desidia por las drogas

El tema preocupa poco. Hasta que a uno le afecta y pasa a ser un problema de primer orden. Con la elevada prevalencia de consumo de alcohol y de otras drogas que caracteriza a este país, cuesta entender el escaso interés que se manifiesta en las cuentas autonómicas. Los próximos presupuestos de la Generalitat Valenciana incorporan un nuevo recorte en la atención y la prevención de las drogodependencias. Nunca antes se habían concatenado cuatro años con descensos presupuestarios, en términos reales. Jamás fue así, ni incluso en los peores momentos de la recesión económica. Es evidente que, para el «Govern del Botànic», el problema de las drogas en la Comunitat debe encontrarse a la baja.



Con sinceridad, esperaba alguna alegría por parte de un gobierno que se autodenomina «progresista». Me quedé con las ganas. La cuestión es que a la actual consellera de Sanidad, Ana Barceló, le han dejado con un marrón de narices. En cierto modo, recuerda lo que le sucedió al último conseller popular, Manuel Llombart, con la Ley de Salud. A Llombart le colaron una modificación legislativa que limita considerablemente la autonomía de las personas adictas respecto a sus propios tratamientos ?se les obliga a cumplir determinadas pautas no habituales en otras enfermedades-, algo que los «botánicos» han seguido manteniendo durante esta legislatura. Posiblemente no haya sido de modo consciente; simplemente, no saben de qué va esta vaina. Ahora le toca a Barceló. Alguna lumbrera le ha diseñado un presupuesto que, si el trámite parlamentario no lo remedia, le convertirá en la consellera que menos apoyo ha ofrecido a la lucha contra las drogas. Ya ven que los partidos cambian, pero los errores perduran.



Vayamos a las cifras. El tripartito PSPV-Compromís-Podemos ha propuesto una nueva rebaja en el presupuesto destinado a prevenir y atender las adicciones, reduciéndolo en un 6,41%. Nada nuevo, porque el actual ejecutivo autonómico ?y su socio, obviamente- se lleva la palma en este maltrato presupuestario a las políticas sobre drogodependencias. Batiendo sus propios récords, la financiación del próximo año será la más baja desde que, hace ya veinte años, se aprobara la Ley de Drogodependencias. Los pírricos 11.330.320 euros que se destinarán durante el próximo año no tienen parangón en el pasado. Corrigiendo el efecto de la inflación, el presupuesto de hace 20 años ya superaba en un 40% al que ahora se propone para 2019. En fin, eran otros tiempos.



A quienes sientan curiosidad, les aconsejo que echen un vistazo a las cuentas autonómicas de ejercicios anteriores, porque no resisten ninguna comparación. Se analice por año o por legislatura, el Govern del Botànic destaca por ser el que menos dinero ha destinado a combatir las drogodependencias. Aunque con algunas diferencias entre sí, los gobiernos del PP destinaron un promedio de 15.668 millones anuales ?actualizados- mientras el tripartito a duras penas supera los 12.000. Tampoco se ha caracterizado la Conselleria de Sanidad por crear ningún recurso de titularidad propia en los últimos años, puesto que todas las Unidades de Conductas Adictivas aparecieron antes de 2015. Concluyendo la legislatura, las pruebas del abandono son aplastantes. Ni Camps -¡que ya es decir!- ni la recesión económica fueron tan dañinos para el asunto que nos ocupa.



Así pues, la izquierda disminuye nuevamente el gasto público en drogodependencias. Sonará mejor o peor, pero es lo que ha presentado el conseller de Hacienda, Vicent Soler. Difícil de entender y, más aún, tratándose de unos presupuestos autonómicos marcadamente expansivos y con el habitual tufillo electoralista. Tan llamativo como el hecho de que, frente a esos míseros once millones de euros presupuestados, la Generalitat tenga previsto recaudar más de 600 millones por impuestos procedentes de la venta de bebidas alcohólicas, tabaco y juego. Vaya, que menos del 2% de esos ingresos se destinan a las políticas de drogodependencias y apenas un 0,4% se dirige a prevenirlas. Sin embargo, las cifras de consumo en la Comunidad Valenciana siguen incrementándose, según apunta el Ministerio de Sanidad. Una coincidencia nada extraña.



Si bajamos a pie de obra, observaremos una carencia absoluta recursos para enfermos psiquiátricos con dependencia a drogas. Tampoco se dispone de una respuesta adecuada para afrontar ese 40% de menores valencianos que presenta, en mayor o menor medida, consumos problemáticos de alcohol o de cannabis. La prevención ha perdido su universalidad en la escuela y cada municipio hace lo que bien puede, limitado a su ámbito geográfico y sin coordinación autonómica alguna. Las asociaciones de autoayuda, a pesar de ser recursos terapéuticos de indudable valor, apenas reciben subvenciones simbólicas que no alcanzan para cubrir los gastos de mantenimiento. Y olvidémonos de avanzar en el cuidado de quienes tienen mayores secuelas, casos en los que todo el peso recae sobre las familias. Ese es el resultado de una política pública económicamente infradotada.



Tiempo han tenido algunos, sin embargo, para regodearse en el discurso demagógico de la legalización. Este es el único asunto relacionado con las drogodependencias que, en los últimos años, ha trascendido a la agenda política y social. Por mucho que pueda defenderse esa posición ?y un servidor la comparte en gran medida-, no es función de las Cortes Valencianas divagar al respecto. Por el contrario, su obligación se centra en exigir al Consell que los servicios públicos estén adecuadamente financiados, algo que no han advertido en los últimos tiempos. Por supuesto que las políticas prohibicionistas fracasan y va siendo hora de revisarlas en profundidad. Ahora bien, el mayor fracaso se obtiene cuando falta financiación y, en esto, parece existe unanimidad de acción entre gobierno, socios y oposición. Porque el daño producido ?lo hay, no lo duden- no puede ser atribuido exclusivamente al gobierno que preside Ximo Puig, sino también a quienes debieran haber denunciado esta desidia. Como en otras tantas ocasiones, el legislativo tampoco ha estado a la altura.



Hay solución y es obligado encontrarla porque, de no ser así, el punto de partida en la próxima legislatura estaría por los suelos. Esa es la línea que delimita el esfuerzo presupuestario posterior. Si de ese 2% procedente de los impuestos relacionados apenas se destinaran unas décimas más, el salto sería espectacular. Concedamos el derecho a la duda y dejémoslo en un error de cálculo que, con un par de enmiendas, acabe por ser resuelto. Y es cosa seria, por más que no despierte interés.