Falsas intoxicaciones

En estos días ha saltado la noticia de que un juzgado de Liverpool ha condenado a cuatro británicos de una misma familia por haber denunciado falsamente a la cadena de hoteles Magic Costa Blanca de Benidorm y el operador Jet2 Holidays, por una presunta intoxicación alimentaria. Los denunciantes, que pedían ser indemnizados con 50.000€ y al final han sido condenados a una multa y pena de prisión, fueron pillados por sus alardeos en las redes sociales, a las que subieron fotos y comentarios de lo bien que estaban pasándolo en sus mejores vacaciones. Los gremios de hoteleros no sólo de Benidorm, sino también de otros puntos turísticos como Palma de Mallorca, llevan tiempo denunciando estas prácticas ilegales por parte de numerosos turistas del Reino Unido, que al parecer están muy extendidas. Se ha sabido que existe un entramado organizado por una red de desaprensivos del propio Reino Unido, que atrae a los turistas con promesas de conseguir que las vacaciones les salgan gratis. El Gobierno británico quiere poner freno a estas denuncias falsas, que han causado ya numerosas pérdidas al sector hotelero español. Es importante tomar en cuenta todos estos datos, porque en ocasiones, debido al mal concepto que tenemos de nosotros mismos, los españoles nos tomamos por los más sinvergüenzas y creemos que la picaresca es invento nuestro. Pero ya ven que no es así, que hay golfos por todas partes.

El problema a la larga de toda esta situación es que, viniendo como venimos de una época dorada para el sector turístico, el encarecimiento de los precios a que están teniendo al parecer que recurrir los hoteleros para paliar las pérdidas que están sufriendo por estas denuncias falsas las pagan los nuevos turistas, y puede a la larga provocar la contracción de la demanda. Por otra parte, existen otros destinos en el arco mediterráneo que pueden resultar igualmente atractivos para los turistas, destinos que tenían problemas de inseguridad que ya han resuelto y que resultan más económicos que venir a España. Es, por tanto, obligado elaborar un planteamiento serio por parte de todos los sectores económicos y de los gobiernos implicados en el turismo para seguir estando a la cabeza en este aspecto, porque nuestro país, nos guste o no nos guste, es fundamentalmente de servicios y dentro de ello el turismo está a la cabeza. Hemos de aprovechar las ventajas competitivas que tenemos frente a otros destinos, gracias a la baja criminalidad, la oferta gastronómica inmejorable y la elevada calidad de la asistencia sanitaria de nuestro país, porque el sol y la playa se dan por descontado.