Esperanza para el Sáhara

«El conflicto del Sáhara ha durado demasiado tiempo», eso afirma el presidente del Consejo de la Unidad Africana. Efectivamente, el conflicto dura demasiado tiempo, desde 1975 en que España se retiró del Sáhara Occidental. Ahora va a producirse un nuevo encuentro: la ONU tutelará una «mesa redonda» sobre el Sáhara los próximos 4 y 5 de diciembre en Ginebra, con la presencia de todas las partes implicadas en el conflicto. El expresidente alemán Horst Köhler, enviado especial del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ya tiene la confirmación oficial de que Marruecos, el Frente Polisario, Argelia y Mauritania estarán en esa mesa.

El pasado mes de septiembre el secretario general de la ONU dirigió al Consejo de Seguridad la resolución aceptada por todos los países africanos en la reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de la UA (Unión Africana) en julio. Además de subrayar los perjuicios que la duración del conflicto ocasiona en toda la región, y a las personas afectadas, «amenaza al propio funcionamiento de la UA y obstaculiza la ejecución de su programa. Esta situación no se puede tolerar». La UA se compromete a apoyar con eficacia y expresamente las iniciativas de las Naciones Unidas «y no poner en marcha una iniciativa paralela o contrapuesta», como en ocasiones han hecho las naciones africanas. Por eso, añade, el objetivo de la UA «no debería ser -subraya- iniciar un proceso paralelo al dirigido por las Naciones Unidas», dice en su informe el presidente del Consejo de la UA, señor Moussa Faki Mahamat. El tema no es menor, puesto que la Unión Africana reconoció en su día a la República Saharaui, ocasionando el abandono de Marruecos del organismo regional, y la descalificación de la UA como mediadora. Ahora acepta colaborar bajo las órdenes y la estrategia del Consejo de Seguridad de la ONU, y en particular de las gestiones del delegado del secretario general de la ONU para el Sáhara, Köhler. En las recomendaciones se reconoce ese realineamiento efectivo y se recomienda, como mucho, prever la reapertura de la oficina de la UA, ante la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) en el Aaiún, para asegurar el enlace operacional con las Naciones Unidas.

Todos los responsables políticos han variado, excepto el presidente argelino Buteflika, de avanzada edad, pero sobre todo ha cambiado la situación. La amenaza que suponen Al Qaeda y el Ejército Islámico en el Magreb y en el Sahel, lo que hace, según plantea el informe, más urgente si cabe de la resolución del conflicto. El estancamiento tiene bloqueado «el proceso de integración en la región del Magreb, que da lugar a pérdidas enormes en términos de oportunidades económicas y afecta negativamente a las iniciativas de la UA», ya que «las comunidades económicas regionales, incluida la Unión del Magreb Árabe, son los pilares de la integración continental» africana. El riesgo de hostilidades activas es ahora mayor que antes y puede poner en tela de juicio el alto el fuego en vigor desde septiembre de 1991 y las consecuencias derivadas de esta situación para los refugiados de Tinduf.

El anuncio de la celebración de esta mesa de negociación ha coincidido con los datos facilitados por el Alto Comisionado para los Refugiados (HCR, por sus siglas en inglés), que cifran en 173.600 el número de saharauis que actualmente se encuentran sobreviviendo en los campamentos ubicados en Tinduf (Argelia). Del total de refugiados, el 51% son hombres y el 49% mujeres, mientras que un tercio del total son menores de 17 años. Es decir, unos 120.000 tendrían derecho a voto en un referéndum. El número de personas que viven en los campos es una cuestión central del problema, especialmente con vistas a la futura celebración de un referéndum de autodeterminación del Sáhara, tal y como pretende el Polisario y apoya Argelia, mientras Marruecos plantea una amplia autonomía regional, similar a las regiones españolas.

Tanto el presidente de la Comisión Africana, como el expresidente alemán Köhler, se han entrevistado con todos. Por vez primera, desde 2012, todos aceptan sentarse a hablar y, también por primera vez, hay una estrategia única liderada por el Consejo de Seguridad de la ONU y respaldada por su organismo regional africano. La integración regional africana en general y del Magreb en particular es urgente. Por cierto, también favorecería notablemente a regularizar los movimientos migratorios, perseguir a las mafias y estabilizar el norte de África y el Sahel.