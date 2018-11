Tierra a la vista

Fue Rodrigo de Triana el que desde lo más alto del mástil de «La Pinta» gritó: «Tierra, tierra», un 12 de octubre de 1492, al vislumbrar en una noche de luna llena una sombra inmóvil que emergía por encima de la superficie de las aguas que habían surcado durante tres meses sin ver más que líquido a su alrededor, un islote entre Florida y Cuba, y que desembocó en uno de los períodos más fértiles de la historia española.

Y entrando en lo que pretendo mostrarles, ¿saben cómo se enteraron los Reyes Católicos del descubrimiento de las Indias occidentales? Pues eso, en aquellos tiempos, tocaba obligatoriamente viaje de ida y vuelta, y Colón viajó hasta Barcelona, donde andaban de bronca con los franceses, a sabiendas de que viajando hacia el este no se perdería, siendo recibido en marzo del año siguiente, presumiblemente en el salón del Tinell, por Sus Majestades. Sólo tardó la información en llegar seis meses.

Un siglo después, los aborígenes canarios, los guanches, ya se comunicaban entre barrancos con silbidos que se reconocían por el receptor, sólo seis sonidos, dos reconocibles como vocales y otras cuatro consonantes, con los que podían transmitirse unas 4.000 palabras, algo parecido, pero utilizando otro sentido, por los indios de hacer señales con el humo de un fuego adecuadamente manteado. El silbo gomero es hoy Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La imprenta facilitó que el sentido humano del silbo, el sonido, evolucionara a través de la lectura provocando un salto de la especie en su sendero hacia el conocimiento, aunque sólo al alcance de unos pocos, los que sabían descifrar los glifos que conforman una lengua escrita.

Las diligencias del lejano oeste americano fueron el germen de la mensajería actual, transporte de personas y bienes de origen a destino, la West & Fargo, semilla del sistema postal moderno, que evolucionó desde los caballos «reventaos» al transporte de información a través de cables de cobre que, poste tras poste, recorrían las llanuras americanas a la velocidad de la luz por medio de impulsos eléctricos a modo de ceros y unos del sistema binario, el telégrafo. Como aún no se habían inventado formas de transmitir voces en forma de lenguaje audible, Morse inventó un sistema de representación de letras y números en forma de rayas y puntos que con cierta cadencia de movimientos de un sencillo manipulador recorrían la red, ¿les suena?, llegaban a su destino; sólo requería que emisor y destinatario fueran capaces de entender otro idioma distinto del propio, germen también de cursos de idiomas.

Ya a partir de ahí la cosa se puso caliente, de puntos y rayas pasamos a que se escuchara la voz a distancia a través de un aparato llamado teletrófono, vamos, lo que hoy más se ve cuando uno pasea por cualquier calle/patera del mundo, antaño pegado al oído, o una persona hablando sola por la calle candidata a psiquiátrico.

De ahí a la radio, casi en paralelo, ondas electromagnéticas llevan a través de éter de forma encriptada sonidos audibles que hoy son instrumentos tanto de información como de opinión; aún recuerdo la radio de galena.

De mandar sonidos a mandar imágenes en movimiento no hizo falta mucho tiempo, la televisión, empezó la BBC, en blanco y negro, poco tiempo después en color, y de ahí evolucionamos a tamaño, delgadez, grabación en nuestra ausencia, y mil cosas más que nos bombardean día a día para seducirnos.

Volviendo a diligencias modernas, el Concorde, tecnología francesa, volaba de París a Estados Unidos en dirección contraria al giro de la tierra, para hacer llegar a sus pasajeros casi a la misma hora que despegaban, husos horarios, ventajas de volar a 2.140 kms/hora.

Como me tienen dicho en el periódico como un mantra, «el tamaño sí que importa», voy terminando a mi pesar: el fax, textos escritos recibidos por teléfono con un sonido encantador, el correo electrónico, hoy imprescindible, pruebas judiciales admisibles, los libros electrónicos, maldita sea; perder el olor de un libro en papel recién abierto y de pasar páginas con el índice fuera de un ordenador; qué decir de la impresora, y concluyo, algo que se identifica como Amazon, una tienda abierta 24 horas al día que te ofrece millones de productos y los deposita en tu casa en un plis plas. No creo me toque ver el transporte de personas y cosas de modo instantáneo, la aún no demostrada telequinesis.

Es una lástima que la ciencia evolucione a esta velocidad y las conciencias humanas poco hagan para la protección de los derechos humanos y la defensa de este planeta. De seguir así, nunca conseguiremos hollar tierra firme.