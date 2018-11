El chivatazo

Las nuevas grabaciones del excomisario Villarejo -actualmente en prisión- publicadas en un medio de comunicación digital en las que se acreditan que tanto María Dolores de Cospedal como su marido, Ignacio López del Hierro, recibieron información privilegiada del estado de las investigaciones judiciales y policiales acerca de los miembros del Partido Popular implicados en graves casos de corrupción, suponen una vuelta de tuerca sin precedentes por cuanto demuestran el grado de injerencia que, desde siempre, ha practicado el Partido Popular en el poder judicial español. Y decimos sin precedentes porque en estas grabaciones hemos escuchado a la que fuera secretaria general del Partido Popular entre los años 2008 y 2018 -con Mariano Rajoy como presidente del partido- conocer cuáles iban a ser los pasos de los jueces instructores y la policía judicial en las investigaciones sobre los entonces detenidos o imputados en el caso de corrupción política más importante cuantitativa y cualitativamente que ha sufrido la democracia española.

La importancia radica en que por primera vez existe una prueba directa, clara y contrastable de que un partido que ha tenido funciones de Gobierno en diferentes etapas de la reciente historia de España trató -y por lo que se ve consiguió- de obtener información a cualquier precio para poder favorecer con ello a personas integrantes de su organización que estaban inmersas en causas judiciales por corrupción. Con ello demuestra el PP que, aunque durante años acusó al PSOE de inmiscuirse en la actuación de los jueces y de tejer una tela de araña que le permitiera favorecerle en los juzgados, en realidad ha sido este partido el que más ha violentado la separación de poderes y el que más ha intentado influir en las causas judiciales que le eran contrarias. Si ya en su momento supimos de las andanzas de Federico Trillo en tribunales y en las antesalas de los despachos de ciertos jueces, con estas grabaciones hemos sabido que el excomisario Villarejo entró a formar parte del Partido Popular en la sombra para hacer «trabajos puntuales» que, obviamente, cobró en dinero negro gracias a la caja B que el Partido Popular organizó desde sus orígenes, es decir, desde que poco después de ser constituido por José María Aznar comenzó a ganar elecciones a principio de los años 90 según ha acreditado el Tribunal Supremo en la sentencia del caso Gürtel que propició la moción de censura de Pedro Sánchez.

A la vista de estas nuevas grabaciones, que constatan hasta qué punto la corrupción ha sido puntal básico en la existencia del Partido Popular y, sobre todo, de los gobiernos de Mariano Rajoy, podemos extraer dos conclusiones a bote pronto. En primer lugar, la hasta ahora desconocida importancia que la figura del marido de Dolores de Cospedal ha tenido en el PP y que por lo que se ve ha permitido a Ignacio López del Hierro manejar las cloacas del PP a su antojo, hasta tal punto que fue la persona encargada de llevar -en un coche con cristales tintados- a la última planta de la sede del PP de la calle Génova de Madrid a un Villarejo con recursos y contactos como para intentar empantanar todo lo posible las investigaciones en marcha sobre la corrupción que afectaba al Partido Popular. Con estas grabaciones se constata que es la tercera vez que López del Hierro se ve involucrado en turbios asuntos. La primera fue que su nombre apareciese en los papeles de Bárcenas como receptor de dinero y la segunda el estar relacionado con empresas adjudicatarias de contratos de administraciones públicas dirigidas por el Partido Popular. En segundo lugar, vuelve a sorprender que Mariano Rajoy no supiese nada de las reuniones que su secretaria general mantenía con un comisario que ofrecía sus servicios a cambio de dinero para «gastos», servicios que consistieron en prevenir a investigados judiciales que iban a ser objeto de registros en sus domicilios, en retrasar y en entorpecer todo lo posible las investigaciones policiales y en intentar destruir pruebas físicas como el mismo Villarejo explica cuando confiesa a Dolores de Cospedal que intentó hacer desaparecer un pendrive con cuantiosa información de la corrupción de miembros del Partido Popular.

Debajo de estas grabaciones subyace el mismo problema que ya hemos explicado en otras ocasiones: el Partido Popular no termina de asumir los principios básicos de la democracia. La herencia que, proveniente del franquismo, inocularon en esta formación sus fundadores les está impidiendo entender qué pueden y no hacer cuando están en el Gobierno o en la oposición.

Por otra parte, y como era de esperar, se ha querido comparar las grabaciones a Cospedal y a su marido con las de la ministra de Justicia Dolores Delgado. Resulta evidente que, con independencia de su desafortunado contenido, unas frases dichas en una reunión de bar no tienen nada que ver con las intenciones de la secretaria general del Partido Popular al citar en su despacho de una planta vacía de la sede de la calle Génova a un comisario que ya les había pasado información telefónica y al que se acordó realizarle «encargos» a cambio de remuneraciones para gastos.

En cualquier caso, seguimos esperando las explicaciones de Pablo Casado.