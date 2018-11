Encuestas de todos los colores

Como siempre pasa cuando se acercan las elecciones, proliferan las encuestas sobre intención de voto a todos los niveles. Es normal y necesario, como se ha demostrado en los últimos tiempos. Es cierto que una encuesta es la «foto» de un momento determinado y que eso puede cambiar rápidamente, pero también es cierto que si esa «foto» se repite en sucesivas muestras ya puede considerarse una tendencia más seria, con toda la incertidumbre que, siempre, una encuesta supone y máxime en estos tiempos que corren.

Los intereses, de todo tipo, alrededor de las encuestas ensombrecen muchas veces los resultados de las mismas. Suele acusarse, con razón, de demasiada «cocina» en su elaboración. Diríase que, en ocasiones, muchos profesionales serían más «cocineros» que encuestadores.

Tal vez por eso, el último barómetro del CIS publicado ha llamado tanto la atención. Los resultados previstos para el PSOE son tan buenos que resultan demasiado llamativos. Y, a todo eso, el CIS dice que no ha utilizado «cocina», que son los que la ciudadanía, espontáneamente, ha facilitado. O sea, que son datos sin cocinar, algo casi inédito, y por eso es posible que cuesten tanto de tragar. Ya se verá en próximas entregas si eso se confirma.

En todo caso hay poca discusión en que es evidente que la llegada de Pedro Sánchez al poder ha cambiado la dinámica electoral del PSOE. Ahora es positiva y se nota que la moción de censura al PP ha cambiado radicalmente la realidad política española. Que los porcentajes sean los del CIS u otros, es otra cosa. Pocas dudas hay de que el PSOE encabeza las preferencias electorales en estos momentos y, dependiendo de otros sondeos, tiene segundo al PP o a Ciudadanos, quedando Podemos en cuarto lugar. Es, en todo caso, una mejor muestra de la pluralidad existente y obliga al diálogo y al pacto permanente, algo poco frecuente en nuestro país.

Y esta nueva realidad no sólo se refleja a nivel nacional. En el ámbito valenciano, la encuesta que realizó INFORMACION, el mes pasado, también confirmaba esa situación, con la salvedad de la existencia aquí de Compromís como fuerza propia y determinante. Todo apunta a que Ximo Puig no tendrá problema en repetir al frente del Consell. La presencia de Pedro Sánchez en la Moncloa, y al que él contribuyó a derrocar en el PSOE, le permite tal subidón en las encuestas que hasta alguno de sus prebostes ha llegado a decir que, llegado el caso, podría elegir gobernar hasta con Ciudadanos si las demás fuerzas del actual Botánico le piden mucho para conformar un Botánico II. Demasiada autocomplacencia parece.

Lógicamente, también a nivel local se hacen números de cara a las próximas elecciones municipales. Algunas encuestas, a nivel de Elx, han empezado a aparecer. Faltan menos de siete meses para las votaciones. De momento disponemos de una, elaborada por un medio digital de Alicante, en la que aparecen unos resultados algo sorprendentes: Subida del PSOE en 1-2 concejales, pérdida de un concejal en Compromís, subida de uno en el Partido de Elche, mantenimiento de los 2 de Ilicitanos por Elche y de los 3 de Ciudadanos, descalabro del PP al perder 3 concejales y llegada de Podemos con uno. Que el PSOE se beneficie de la llegada de Pedro Sánchez es casi normal. La bajada del PP sería tremenda, que Ciudadanos no crezca contando esa bajada del PP es inexplicable, que el Partido de Elche gane un escaño es posible aunque difícil por la aritmética electoral y, por otra, que Podemos, saque sólo entre cero y un concejal parece poco asumible, y de cómo acaben dependerá cómo quede Compromís, que en 2015 se benefició del voto podemita que no pudo ejercitarse. A Ilicitanos por Elche, que aún no ha anunciado si se presentará de nuevo, es raro que se le adjudiquen los mismos dos escaños que sacó en su mejor momento, que es muy distinto al actual.

Esta encuesta, que permitiría un equipo de gobierno parecido al actual, debe ser tomada con cautela. En ella misma se dice que el 57,1% de los encuestados opina que la gestión del actual tripartito es «regular». No parece demasiado entusiasmo. Aunque peor está la opinión sobre la oposición: el 40,3% opina que es regular y el 39,9% que es mala. El 80% opina que la labor de la oposición en el Ayuntamiento de Elx es mala o regular. Cualquier equipo de gobierno, con una oposición así calificada, estaría que se saldría y no es el caso en Elx. Todo apunta a que se esperaba más del gobierno y de la oposición en el Ayuntamiento.

El actual equipo de gobierno, si quiere repetir, debe intensificar su trabajo. Demasiadas cosas importantes han ido quedando pendientes en el camino. Lo del reciente Plan Edificant es otra extraña muestra de un modelo de trabajar poco justificable. Hay que ser más rigurosos con las expectativas creadas si se quiere aumentar la confianza ciudadana.