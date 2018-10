Cuando miramos de cerca la realidad de nuestras escuelas infantiles y escuchamos a las maestras y maestros que las habitan, nos aparece una cotidianidad llena de acontecimientos, de aprendizajes, de trabajo y de buenos encuentros. Aunque también emergen algunas cosas que chirrían, que no satisfacen del todo, o que plantean dudas. Aquellos agujeros no resueltos, aquellos aspectos no revisados, aquellos criterios que se nos han colado a partir de las modas pedagógicas, de las costumbres o manías de los centros. Es decir, aquellas prácticas de dudosa utilidad, que en su día cumplieron su papel, y que ahora ya no nos sirven, pero nos resistimos a cambiar. Quizás por no atrevernos a buscar alternativas coherentes. Quizás por miedo ante esos cambios soñados, pero que tienen el riesgo de fracasar o ser criticados por nuestro entorno.

Sin embargo, es a partir de las carencias desde donde se siente uno impulsado a buscar algo nuevo. Es a partir de la duda o la insatisfacción desde donde se intenta probar algo diferente. Es a partir de sentir que no se está contento con determinada práctica o actitud, desde donde hay una movilización para mejorar. Por eso creo que hay que incorporar el mirar de vez en cuando lo que no se tiene claro del todo. Eso indica que no hay anquilosamiento, sino permeabilidad y disposición a buscar nuevas sendas. O sea, señales de vida, de avance, de movimiento, de latido.

Hace años mis compañeros y yo nos lamentábamos al notar que los intereses de los niños iban en una dirección y nuestras propuestas en otra. Recuerdo que en una ocasión los niños perseguían escarabajos entusiasmadamente por el patio, pero al entrar a clase de lo que hablábamos era de «los medios de transporte», que era el tema que «tocaba» en la planificación que teníamos hecha. Y ni nos atrevíamos a decantarnos por seguir los deseos de los niños, ni trabajábamos con satisfacción lo que teníamos previsto. Total, que se produjo un gran chirrido de descontento, que nos sirvió para buscar otras maneras, y en vez de seguir una planificación de temas cerrados, empezamos a seguir las pistas que los propios niños nos marcaban sobre los asuntos que querían aprender.

También pasó algo así con la lectura. Seguíamos un método global en el que partíamos de una palabra generadora que leíamos, escribíamos y comentábamos, después la descomponíamos en sílabas, llegando al fin a las letras. En ese proceso estábamos cuando vi a Pablo absorto delante de los carteles de los nombres de sus compañeros. Parecía que «murmuraba» alguna cosa. Le pregunté qué hacía y me dijo que «aprender a leer». «¿Y cómo lo haces?». «Pues me fijo bien y voy aprendiendo. Ahora sólo me quedan los más largos: Valentina y José Manuel». Le dije por qué no aprendía en las palabras que trabajaba el grupo: papá, mamá, Lola, Ibi, y me contestó que «ésas eran muy fáciles».

Ahí noté otro chirrido, porque supe que tenía razón en lo que me señalaba: ¡que había más de una vía de aprendizaje! Y me vi en la tesitura ¡y el vértigo! de promover que en mi clase convivieran varias maneras de aprender a leer, que cada niño iba tomando según su grado de madurez, sus aptitudes y su estilo personal. Esto me obligó a leer, a hablar con los compañeros, a probar, a asustarme y a aprender.

Saltó otra alarma con los talleres, con el arte, con los agrupamientos mixtos, con lo emocional. O sea que en mi experiencia profesional, cuando algo me chirriaba por dentro, primero hacía por resistirme, pero luego, al no poder ignorar mi carencia, iniciaba los pasos para cambiar. Y he aprendido que conviene escuchar cuando nos chirría algo. Conviene no perder de vista lo que pensamos que necesita un niño, lo que siente, el modo en el que aprende.

Y si creemos que el niño ha de poder hablar y ser escuchado, nos plantearemos dar lugar a las conversaciones en clase. Si creemos que ha de alfabetizarse emocionalmente, buscaremos cómo tratar los temas afectivos. Si creemos que para los niños es importante jugar, pensaremos en qué momentos facilitaremos el juego libre. Si creemos que han de acercarse a la belleza y la creatividad, tendremos que decidir cómo organizaremos la estética de los espacios de la escuela, cómo trabajaremos el arte, la música, el cuento, la poesía y el teatro. Si creemos que los niños han de estimar las palabras, las letras, los libros, buscaremos el modo de llevarles de la mano hasta la lectura y la escritura.

¡Escuchemos los chirridos que nos surjan! Nos harán avanzar, aunque a veces nos den un poco de repelús?