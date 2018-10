¿Dueño o esclavo?

Dicen que el hombre es «dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras». También que «por la boca muere el pez». Al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «se le calienta la muela» y se le escapan tantas cosas que, como luego no se acuerda de lo que ha dicho, su «portavoz», Pablo Iglesias, se le sube a la chepa. ¿Os acordáis de un sello discográfico que se llamaba «la voz de su amo»? ¡Pues esto es lo mismo! Iglesias tiene «cogío» a Sánchez por los «webs» y éste reacciona en función de los apretones testiculares que aquel le da. Vamos, que Iglesias actúa como José Luis Moreno con sus muñecos; «les mete mano por detrás» y dicen lo que su jefe quiere, mientras que el «niño de la Moncloa» habla al dictado sin saber, muchas veces, lo que dice. ¡Lo que está por ver es qué muñeco es Sánchez! Iglesias, lo tengo claro, sería el cuervo/grajo Rockefeller, mientras el presi podría ser el listillo Monchito -¡cosa que dudo!- o el palurdo Macario -¡más probable-, porque no creo que sea el león sarasa -¡por Dios, que no se me enfade nadie del colectivo LGBT, puesto que lo digo como se lo dijo la ministra de Justicia, Dolores Delgado, al de Interior, Fernando Grande-Marlaska, con cariño!- Rodolfo, el de Mari Carmen, aunque no pongo la mano en el fuego por nadie; ¡ni siquiera por mí!

Pablo Iglesias exige a Pedro Sánchez que, puesto que el interfecto dice tener el respaldo del «Advenedizo», cese a su ministro de Ciencia, Pedro Duque «el cosmonauta» -¡coño, como la perra Laika!-, «por tratar de eludir sus obligaciones para con el fisco», mediante una sociedad interpuesta. En su día, Sánchez dijo, por su boca de comer, que nunca permitiría que un miembro de su ejecutiva -en este caso sería de su gobierno, que es peor- dejase de cumplir con la Hacienda Pública y para ello puso a parir a Juan Carlos Monedero, lugarteniente, juntamente con Irene Montero y Pablo Echenique, de «Monsieur coleté», quien le ha «restregao por el morro» a Pedro II -el I es el conocido como «el cruel», rey de Castilla- sus propias palabras, porque ya se sabe que «no hay peor cuña que la de la misma madera» y hay quien, al parecer, tiene mucha memoria. ¡Arriericos somos y en el camino nos encontraremos. ¡Y eso ha hecho Iglesias; esperar! Iglesias, en nombre del «gobern» y con más cara que espalda, ha «negosiao» con un presunto delincuente, Oriol Junqueras -está en la cárcel; preventivamente pero en la trena-, el apoyo de los independentistas catalanes a los presupuestos del Estado. ¡Tápate, María, que «te se» ve el refajo! ¿Quién manda aquí? ¡yo no! ¡Amparo, tas fumao un porro!

Otra vez me acuerdo de Groucho Marx: «estos son mis principios, pero si no le gustan tengo otros». No me negaréis que PP y PSOE tienen ramalazos muy «paresidos». Mirad, Cospedal, cuando hablaba en Toledo o en cualquier otra «poblasión» de Castilla-La Mancha, decía que no daría ni una «gotica» de agua del Tajo al Segura, luego, cuando estaba por estas tierras, «desía» lo contrario, porque ¡es lo que tocaba! Pedro Sánchez, en una nueva muestra de escapismo político al más puro estilo Houdini, criticó, hace un año, el CETA canadiense -que es algo así como las relaciones comerciales bilaterales con los americanos del norte-, pero lo dijo en España, porque en Canadá y con su primer ministro, Justin Trudeau, delante lo apoyó. ¡Pedro, coño, das «más bandasos» que un «garbanso» en la boca de un jubilao! ¡Pedrito es esclavo de sus palabras, pero se la pela, porque, ya sea en un besamanos o en la ONU, él es el presidente! Lo suyo no es ni carne ni pescao. Me recuerda al ex alcalde de Elche Ramón Pastor (DEP), cuando le dijo a la reina Sofía que era vegetariano -porque, al parecer, ella lo es- y sin embargo, en un almuerzo con la egregia Dama, se zampó no sé cuántos langostinos y casi un plato de jamón. La Doña, sorprendida, le preguntó si realmente era vegetariano, a lo que el regidor ilicitano, «cachondo» donde los hubiera, respondió que sí y que lo que había comido eran productos del campo, porque se alimentaban de bellotas, y «pescao», ya que los langostinos son del mar. La reina, evidentemente, se descojonó; con mucha discreción, pero se descojonó. ¡Ya sabéis, por la boca muere el pez!. ¡Pere, Torra también quiere achucharte!