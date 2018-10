La tramoya alta y el Misteri d´Elx

A la tramoya alta se accede por una escalera estrechísima, dividida en dos tramos que desemboca a cielo abierto en la parte más alta de la basílica de Santa María.

Nada más acceder a la terraza se ven los tejados de la ciudad, las palmeras en sus huertos, allá las montañas y el mar, y más cerca, a menos de cuarenta pasos, un grupo de hombres que se afanan en poner a punto la maquinaria aérea del Misteri d´Elx cada año: ellos forman el grupo de la tramoya alta.

Se conoce con el término «tramoya alta» al conjunto de personas y medios técnicos que aseguran, facilitan y ejecutan todas las acciones necesarias, siguiendo el guión de la representación del Misteri, cuidando que todo salga bien durante la representación. Está alojada, como su nombre indica, en la parte más alta de la cúpula o tambor de la basílica, oculta tras el llamado Cielo, donde tienen construido una plataforma, jácena y entarimado de madera, que, junto a dos postes verticales -que sostienen la trócola-, y las poleas y los tornos, representan en su conjunto algo parecido a la quilla de un barco. Desde allí, en lo alto, se organizan y ejecutan todas las apariciones de aparatos aéreos, que constituirán, en el plano vertical, la parte aérea del Misteri, algo insólito, recordado con asombro y entusiasmo, desde siempre, por todo aquel que haya asistido a su representación.

Treinta y tres escalones, más otros tantos en otro tramo, separan la planta de balcones de la basílica de Santa María de la parte donde está la tramoya alta. Más abajo, en la nave central se representa el Misteri, sobre el Andador y el Cadafal, plano horizontal de la representación.

La tramoya alta está gobernada por una treintena de personas (una de ellas incorporada este año, la joven Lucía Quiles) que forman un equipo de trabajo espectacular ?nunca mejor dicho-. De ellos quiero hablarles. Con ellos he estado durante toda la representación del Misteri, allá arriba.

Lo primero que sorprende es, a la par, su capacidad de trabajo y colaboración. Un trabajo que es todo manos y cuerpo, de los que hace años se llamaba corporal, o físico. Lo segundo que quiero destacar es el espacio tan reducido en el que trabajan estos hombres (y la mujer) entregados a su oficio. Instalados en lo que se llama el tambor de la cúpula, es una especie de isla o península ?que ellos se construyen, como un nido en voladizo- montada por ellos mismos sobre el vacío del templo a una altura de unos treinta metros, aproximadamente. Esta plataforma recuerda la estructura de un puente de barco, a la vez que la proa del mismo. A este mínimo espacio se accede desde los laterales, lo que son dos ventanales-puertas, que durante el resto del año, cerradas, las vemos desde abajo como dos de las muchas vidrieras que le dan luz y color a la cúpula. Ahora, abiertas dan paso a los tramoyistas y a todos los personajes que van a descender durante la representación.

Al frente de todo el equipo está la persona a la que llaman Mestre vila, responsable coordinador de todas las acciones, cargo que se hereda por línea directa familiar, y que Juan Antonio Quiles, actual mestre vila, recibió de su antecesor familiar, Vicente Quiles, que, a su vez heredó del suyo, etc., cargo que ocupará su hija Lucía Quiles, primera mujer mestresa vila que ejercerá esa función. Porque a partir de este año el tema se está actualizando, abriéndose a que no sólo el varón pueda ocupar el puesto, sino también la fémina: de padre a hijo, de padre a hija y, seguramente, de madre a hijo o a hija, como es posible que sea en un futuro.

Debemos destacar que este cargo es cargo importantísimo, pues organiza numerosas acciones: ordena y revisa lo materiales, sigue un guión estricto de tareas previas a cada acción, coordina los distintos grupos de trabajo, corrige, resuelve dudas o incorrecciones, supervisa, ordena, ejecuta, da la voz de comienzo o de final, etc. Su labor sería la que desarrollan en una torre de control los controladores aéreos, en una embarcación el capitán del barco, en una nave industrial el supervisor general o en un teatro el regidor y jefe técnico de escena. Y aquí quería llegar, pues este sería el oficio y ejemplo más cercano: el que conoce todo el movimiento de personas, de maquinas, de acciones precisas para que la representación tenga lugar como se ha planificado, y de esa forma se desarrolle.

Pero así como el realizador en la sala de teatro ve, oye y percibe en tiempo real todo lo que sucede en la escena, y eso le permite un control exhaustivo y detallado de las tareas, nuestro mestre de tramoya alta ?o mestre vila- no ve nada de lo que ocurre en la representación del Misteri, ni él ni nadie de los que están allá arriba, nunca, salvo los minutos en que está abierta la trampilla o porta del cel; aunque igualmente, hay que decirlo, realiza un trabajo exhaustivo, además de elegante, delicado y respetuoso. Ni el mestre ni nadie ve lo que ocurre allá abajo, pero sí oyen. Desde el otro lado del cielo, en la cúpula, escuchan el sonido -perceptible suavemente- de los cantos, del órgano que acompaña musicalmente, de las distintas voces, del alboroto cuando lo hay, de los aplausos ?numerosos-, de la apertura de las puertas del templo, de los cohetes, etc., deduciendo lo que está ocurriendo únicamente por lo que -atentos y en silencio- oyen. ¿Con eso sería suficiente? Bueno, con eso y con lo que llamamos un conocimiento interiorizado de lo que es la representación del Misteri, forjado por la repetición de las acciones en los ensayos y en las representaciones, año tras año, asistiendo desde niño o joven, con el padre o el abuelo? a lo largo de bastante tiempo. Todo está interiorizado y sorprende gratamente que no exista un guión escrito allí, en esos momentos, que sea guía a seguir, y sin embargo, todo está en ese instante, en ese lugar, a la perfección.

Porque, como hemos dicho líneas atrás, la capacidad de trabajo y colaboración entre todos los tramoyistas es asombrosa y fascinante: cómo cada uno sabe qué tiene que hacer en cada momento, con quién está, qué tiene que coger, o sujetar, o dar, o tomar, o preparar, dónde está cada cosa, a dónde hay que ponerla después, cómo ponerla, etc. Repito: es asombroso cómo trabajan tantas personas en tan poco espacio y tan al unísono. Palabras como «¡obri!, ¡tanca!, ¡va pá baix!, ¡va pá dalt» dichas a media voz, y en valenciano (en consonancia «amb la llengua que canta tot el Misteri»), y sobre todo las manos de todos ellos que no paran un instante; es admirable este coro de manos asistenciales: casi sesenta manos cogiendo, enrollando, tirando, enganchando, avisando, corrigiendo, quitando, poniendo, dando, transportando, hablando (sin hablar), gesticulando es ese espacio mínimo, subiendo o bajando, anudando, desanudando, apretando, estirando, empujando, ayudando, abotonando, respirando, etc.; y los cuerpos de todos ellos, allí, en el espacio mínimo de esta isla suspendida en el cielo de la basílica -como casi por milagro- yendo de un lado a otro, facilitándose el paso, casi como si fuera una pequeña coreografía de baile diseñada, unos de pie, o de perfil, otros de rodillas, o tumbados, agachados, apretados, pendientes de los demás, ayudando a los demás, facilitando la tarea a los demás... Un equipo que trabaja en equipo, que respira en equipo; un equipo que tiene una prolongación en los tornos de la terraza, en donde están las grandes ruedas que movidas por manos-brazos-cuerpos de los tramoyistas externos, a compás perfecto y ritmo constante -como bueyes sagrados arando los cielos- van dando cuerda, soltando o tomando, para que desciendan o se recojan los artefactos aéreos conocidos como la Magrana o núvol, el Araceli y la Trinidad o Coronación, tres aparatos suspendidos por sogas trenzadas o maromas, -del grosor del brazo de un hombre, que se decía antes-, que nos asombran cuando asoman -casi por arte de magia-, colgantes en el cielo de los cielos.

La representación del Misteri tiene cotas altamente conmovedoras y emotivas que coinciden con la aparición de estos aparatos a vista de público (casi a treinta metros del suelo); esos momentos se suelen acompañar con un profundo y brutal bramido del órgano del templo que te abre el pecho de par en par, a la vez que se disparan varias tandas de cohetes que, con su larga trayectoria aérea nos elevan a no se sabe qué lugar del sentimiento y la emoción. Sobre la jácena se oye: «¡obri!», que dice Juan Antonio, y Felipe tira de la cuerda y la puerta del cielo, «oberta» se prepara para recibir la Coronació. Antes, por esa misma puerta del cielo se ha derramado un torrente o catarata de oropel que se desparrama descendiendo ?con una lentitud de siglos- hacia el Cadafal, mientras el órgano aúlla y la pólvora estalla y el carácter épico de estos tramoyistas esforzados hace brillar todo para que todo funcione correctamente, admirablemente una vez más.

En el exterior, las campanas revolotean como palomas mensajeras llevando las noticias de cada una de las acciones por los aires de nuestra ciudad.

Repique de campanas -que pone los pelos de punta- y acciones admirables que estos hombres y esta mujer forjan posible hoy también como se hace y hacia desde siglos atrás?

Treinta y tres escalones, más otros tantos en otro tramo, y la escalera que desciende a la sacristía me acercan, bajando, a la calle.

Me tiemblan -sólo un poco- las piernas, creo que más por la experiencia del extraordinario espectáculo vivido desde la tramoya alta, que por el descenso.

Únicamente me queda decir gracias a los integrantes ?ocultos, casi invisibles- de la tramoya alta: Lucía, Juan Antonio, Juanfran, Ródenas, Paco Alberola, Pablo, Manolo, Felipe, Alfonso, Francisco Arévalo, Sixto, David, Paco García, Pepe, Miguel, Juanfrica, Juanito, Antonio, Pablo, Pedro, Jose Luis, Jose Antonio, Fernando, Jose Luis Tendre, Santiago, Carlos. Y también las gracias a los bizarros tramoyas de los tornos: Cristóbal, Juan José, Carlos Clemente, Víctor, Vicente Mateu, Samuel, Vicente Sabuco, David, Carlos Campello, Luis, F. José, J. Manuel, Antonio Rivera. Juntos, hacen posible ?entre todos- la ascensión al cielo, también, de cada uno de nosotros, espectadores -creyentes o no- con cada representación mágica de este gran misteri que es el Misteri d´Elx.