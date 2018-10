Todos cabreados

El acto de clausura del 600 aniversario del nacimiento de la Generalitat Valenciana, que se celebró este pasado domingo en el Castillo de Santa Bárbara, no gustó a nadie, al menos entre los políticos alicantinos. Misión harto complicada.

Los más ofendidos, y eso sí que no extraña, fueron los de Ciudadanos, que decidieron no acudir por la presencia del presidente del Parlament de Catalunya, Roger Torrent. Para la formación liderada por Rivera, "se había organizado una encerrona, una proclama a favor del independentismo". Total, no fueron. Sí acudió el alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala, quien, eso sí, condicionó su presencia a que se colocasen en el escenario habilitado en el Salón Felipe II del Castillo las banderas de España, la Comunidad Valenciana y Alicante. Petición concedida. Así que Barcala se quedó y realizó, en su intervención, una "firme defensa de la España autonómica y de la Constitución".

La corporación municipal, además del popular Barcala, estuvo representada por Miguel Ángel Pavón (de Guanyar) y Natxo Bellido (de Compromís). Del PSOE, ni rastro, debieron de suponer que no les iba a gustar lo que iban a ver. Eso o tenían la agenda muy apretada la mañana del domingo. De los concejales que sí se dejaron ver, el que fuera vicealcalde durante la etapa del tripartito tampoco salió del todo contento del evento organizado por la Universidad de Alicante. A Pavón no le gustó que Barcala criticara, en su discurso, "el independentismo", al considerar que "no tocaba". Y tampoco quedó satisfecho con la presencia política en el concierto que cerró el acto: "Ha sido precioso, pero al final sólo quedábamos el conseller Manuel Alcaraz, la diputada Llum Quiñonero y yo". En fin, doblemente enfadado.

Y no, Bellido tampoco se fue a casa satisfecho tras la clausura del 600 aniversario del nacimiento de la Generalitat Valenciana. El portavoz de Compromís salió del acto cabreado, tal y como reflejó en sus redes sociales. "No es de recibo lo del Castillo de Santa Bárbara", señaló. Bellido no se refería a los discursos de unos y otros ni tampoco a la presencia de catalán Roger Torrent. Al que fuera portavoz del tripartito no le gustaba el "estado del aparcamiento de coches", por encontrarse en un estado "absolutamente desastroso". Para Bellido resulta "intolerable" la situación del entorno por tratarse "de un icono patrimonial y turístico de la ciudad". No hace tanto, con la izquierda al frente del gobierno, el portavoz de Compromís defendía la candidatura del Castillo de Santa Bárbara a Patrimonio de la Humanidad. ¿Tanto habrá empeorado la fortaleza en estos seis meses de Barcala al frente del Ejecutivo? Déjenme dudarlo.