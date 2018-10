el misteri es de lyon

A la repercussió del Misteri d'Elx en les seues representacions tradicionals, cal unir la bona acollida dels concerts de la Capella o l'Escolania quan travessen l'anell de palmeres que no protegeix al poble d'Elx de les influències externes contra el nostre patrimoni. Passà fa poc a Lyon, on les veus blanques tornaren a emocionar en un país amb una especial atracció cap a la nostra Festa: Hanoun ja va rodar un documental el 1964, abans que la música els colpira a través d'algunes pel·lícules de Saura.



Precisament de Lyon arribà fa anys, el 1973, una carta (segons consta a l'arxiu del Patronat) sobre l'emissió per televisió del documental que José María Berzosa havia rodat l'agost anterior sobre el Misteri i també sobre el nostre particular tarannà, un documental que va agradar molt allà, segons els elogis recollits pel membre del Patronat, Antonio Pascual, d'espectadors francesos i il·licitans que el van veure per l'ORTF el 8 i 22 de gener d'aquell any, una sensació que no reconeixia el remitent. A petició del president gestor del Patronat, Ferrández Cruz, la carta l'enviava Antonio González Beltrán, fundador del grup teatral La Carátula el 1964 i lector d'espanyol a la Université Lyon II, i molt crític sobre l'absència d'una plataforma rigorosa pels estudis científics en torn la Festa d'Elx, opinió publicada el mateix dia de l'Assumpció en aquest diari.



El professor reconeixia que no veié la primera part, de la qual havia obtingut algunes opinions, i sí que ho féu de la segona, que li deixà un regust amarg. El documental li avergonyia perquè, per una banda, la pel·lícula no s'ajustava a un document científic i perquè, per l'altra, mostrava l'evidència d'un Elx amagat sota la superfície enlluernadora que cobreix la nostàlgia de l'emigrant, que en aquest cas sabia el que era prèviament l'exili, com el director de la pel·lícula, que marxà d'Albacete a Paris el 1956 després de no poder contenir l'esclat del seu antifranquisme visceral.



La mirada de Berzosa corresponia a la visió selectiva d'aquella persona que podia trobar-se per primera vegada davant d'un fenomen turístic com el Misteri, de manera que no col·laborà en la pervivència de l'estereotip que tenien dins del cap els que coneixien la Festa, com González Beltrán, que considerà l'apropament des de França « bochornoso. (...) presentado con ánimo de ridiculizar (...) dio la impresión de que estaba viendo (...) un documental sobre cualquier país subdesarrollado (...) haciendo intelectualismo barato». Clar que els d'Elx «estaban encantados con haber podido ver « mejor que nunca», decían, la « bajada del Ángel», y con haber reconocido en la película a « fulanico».



Malgrat que el contingut de la seua carta va produir dins el Patronat « una impresión muy depresiva», estaven convençuts que la pel·lícula era un important document que calia conservar a Elx. Després de moltes gestions estèrils, «El Mystère d'Elche» mai es pogué veure a la ciutat, però gràcies a la comesa de l'Institut Nacional de l'Audiovisual (INA), fundat el 1975 a França per a recollir, conservar i compartir el patrimoni audiovisual del país, ens ha permés consultar la pel·lícula de Berzosa i descobrir la interpretació errònia que va fer en el seu moment el professor d'Elx a Lyon d'una pel·lícula fonamental per a entendre, no solament la pervivència d'una tradició dins d'un determinat context cultural, sinó també com es feia el Misteri en un moment concret del seu desenvolupament al llarg del segle XX.



La mirada aliena de Berzosa que ens tornà a l'espill de la pantalla de la televisió una qualitat tradicional, pobletana, en el sentit menys despectiu de la paraula, xocava amb els interessos intel·lectuals dels mandataris del Patronat en aquella època. Pressionats per l'opinió pública i un poder econòmic local que agafava posicions, desitjaven disposar d'una pel·lícula que servira de propaganda del Misteri, ja que es considerava que faltava «una amplia y resonante proyección popular de cuanto significa y es la Festa en orden a Elche y los ilicitanos», en paraules del periodista Antonio Sánchez el 1972. Ferrández Cruz es tragué la punxa amb una pel·lícula que permeté que el miracle de la imatge i el so perpetuara l'últim Misteri viu d'Occident, la pel·lícula de Gudie Lawaetz.



Força coneguda per tots i amb una edició acurada per part del Patronat, els descartes donats per la directora belga al Patronat no tenen el caire perpetu de la pel·lícula francesa. Tornem un any més a celebrar el Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual sense tenir resolt a Elx el problema de conservació del material dipositat a l'Arxiu Municipal, sense que les dues administracions implicades, l'Ajuntament d'Elx i la Conselleria de Cultura, hagen arribat a entendre's sobre la custòdia i propietat d'eixa mena de Filmoteca que un dia existí a Elx i que, ara per ara, necessita el treball dels professionals de l'Institut Valencià de Cultura encarregats de la salvaguarda d'aquest tipus de patrimoni.



Sort que tenim els francesos!