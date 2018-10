Pablo Casado no da ni golpe

Pablo Casado ha conseguido por fin adelantar a Vox en el liderazgo de la ultraderecha moderada. Para lograrlo, ha tenido que sobrevalorar a Pedro Sánchez, al grito de «responsable del golpe de Estado» que por lo visto pasó desapercibido a la población. En realidad, el presidente del Gobierno es superviviente y triunfador de un putsch del PSOE en que solo faltó arrojarlo por la ventana de Ferraz. Ascender del suelo a La Moncloa en dos años tiene mérito, y si gobernar con 84 diputados incurre en temeridad, la consolidación en el cargo mide ante todo la fragilidad de la oposición. Que ya no encabeza Casado, sino Albert Rivera. Se llega así al CIS, que enlaza con lo anterior porque alguien avisó al PP de que les convenía elevar la temperatura para endulzar el cataclismo estadístico. El barómetro demuestra que Casado no da ni golpe. El nerviosismo, que le llevó a repartir acusaciones de golpismo, no solo oculta el arrinconamiento de los populares a una tercera plaza que puede atribuirse a manejos numéricos. En la diáfana valoración de líderes, el máster en olfatear golpes de Estado desciende a la cuarta posición, por debajo del muy odiado Pablo Iglesias.

Ante estos logros en plazo récord, Casado suspira por el gong de unas elecciones. No solo para interrumpir una dinámica destructiva. Sobre todo, porque es ahora mismo su única oportunidad de presentarse a los comicios como candidato, sin hundirse en el pozo de los líderes del bipartidismo que no llegaron a encabezar una candidatura, véase Hernández Mancha y Borrell. El presidente popular banaliza la humillación suprema de un golpe de Estado porque, si llega a Andalucía sin la garantía de unas generales inmediatas y con los resultados que le auguran los sondeos, no sobrevivirá ni superando a Ciudadanos. Según un dato que no admite manipulación, la mitad de los votantes del PP «preferirían que no fuese presidente del Gobierno»-