Nada más lejos

Desde hace algunos años estamos asistiendo a una apropiación indebida por parte del Partido Popular de la memoria de Adolfo Suárez y del tiempo político llamado la Transición. Lo que comenzó siendo una alusión constante a la persona de Suárez y a los años inmediatamente posteriores a la muerte del dictador Franco terminó convirtiéndose en la absorción del ideario político de lo que representan ambas figuras sin ningún tipo de rubor utilizándolas como un arma política y, sobre todo, como medio de auto imponerse una supuesta auctoritas que supondría que este partido se sitúe en un nivel ético y moral por encima del resto y, por supuesto, erigirse como el más legitimado para hablar del pasado inmediato de España.

La consecuencia de esta apropiación ha sido doble. En primer lugar, por la incorporación del hijo del expresidente Suárez, Adolfo Suárez Illana, al aparato mediático y propagandístico del Partido Popular sin que se sepa con exactitud el motivo de ello dado que Suárez hijo no tiene ningún aspecto de su vida laboral e intelectual digno de mención como para justificar su presencia en ciertos medios de comunicación más allá de ser hijo del primer presidente de la democracia española tras la reinstauración de la legalidad en España, usurpada por el golpe de Estado de 1936. En segundo lugar, esa machacona reivindicación de la Transición como algo propio, como si el Partido Popular actual fuera heredero directo de aquellos que sus actuales responsables creen que propiciaron el cambio político de una dictadura a una democracia, ahonda en el complejo de Rey Sol de los populares y de su concepto patrimonialista del Estado, que ha derivado en numerosos casos de corrupción y que durante los años 90 y 2000 llegó a ser generalizada en la Comunidad Valenciana.

No podemos estar de acuerdo con la utilización de la figura del expresidente que hace el Partido Popular cuando se erige como garante de valores como la concordia y el diálogo que caracterizaron el corto periodo de Suárez como presidente del Gobierno. Son varias las razones. La primera es que tal vez olvide su hijo que los más duros ataques que recibió su padre fueron precisamente de políticos que, provenientes de la Administración franquista, se convirtieron en demócratas de toda la vida con la llegada de la democracia, militaron en la UCD y más tarde en los primeros años de andadura de Alianza Popular, formación de la que surgió el actual Partido Popular. Me refiero a ataques personales relativos a la formación cultural e intelectual de Adolfo Suárez al que no dudaban en vilipendiar en las tumultuosas reuniones que se celebraron en la sede central de UCD. En segundo lugar, podríamos afirmar sin equivocarnos mucho que la forma de hacer política del Partido Popular cuando está en la oposición dista mucho de la que llevó a cabo el expresidente Suárez cuando ostentó la presidencia. Mientras que Pablo Casado, actual presidente del Partido Popular, ha abrazado las maneras broncas y cainitas de José María Aznar, Adolfo Suárez representó como nadie aquel «cogerse de los codos» de unos diputados a otros mientras caminaban por los pasillos del Congreso a finales de los años 70 que propició un estado de ánimo, una cercanía en las relaciones personales que culminaron con los acuerdos necesarios para poder elaborar la Constitución Española y otras leyes fundamentales que necesitaron de la confianza y la generosidad que demostraron políticos como Adolfo Suárez, Alfonso Guerra o Jordi Solé Tura.

Tampoco podemos admitir la utilización constante que el Partido Popular hace, como hemos dicho antes, de la Transición, cuando pretende convencer a las nuevas generaciones de españoles de que poco menos fue un logro suyo, sin que podamos entender a qué se refiere ya que aquellos miembros de la Administración que, provenientes del franquismo, ayudaron al desmantelamiento de la dictadura no quisieron tener ninguna responsabilidad en los nuevos partidos políticos o si lo hicieron fue de manera temporal en la extinta UCD, pero nunca en la Alianza Popular de Manuel Fraga que en las primeras elecciones democráticas llegó a tener a Carlos Arias Navarro como candidato al Senado. Esa apropiación de la Transición a todas luces inmerecida se ha extendido a otros aspectos fundamentales de la democracia española como la lucha antiterrorista o la defensa de la unidad de España y de su bandera cuando, paradojas de la vida, los ancestros políticos del Partido Popular hicieron todo lo posible para que la democracia llegase lo más tarde posible y con un reconocimiento de derechos y libertades mucho menor de lo que finalmente se logró. Sin embargo, la historia se empecina en recordar que la llegada de la democracia a España se consiguió gracias al sacrificio de miles de vidas y a la lucha de miles de personas que hoy permanecen en el anonimato, muchas de las cuales fueron torturadas por policías que hoy se pasean por la calle sin haber asumido ninguna responsabilidad. Personas anónimas que no necesitan gritar a los cuatro vientos de manera constante que gracias a ellos y ellas la democracia regresó a España.