La música en la cocina o viceversa

Es de agradecer que, aunque nos centremos en algo en este mundo cada vez más especializado, le demos la mayor variedad a esa especialización. Ya se acabó la época en la que los bares tenían un plato estrella y cuatro cosas más absolutamente distintas para rellenar. Ahora se busca la especialización variada: originalidad y variedad en lo homogéneo. Y la música clásica no iba a ser menos. Ahí tenemos el último disco del ruso Daniil Trifonov que incluye el, incomprensiblemente, poco tocado Cuarto concierto para piano de Rachmaninov. Es tanta la importancia que le dan a esta obra en el disco, compartido con el extremadamente famoso Segundo, que incluso han hecho un vídeo musical, describiendo una historia al estilo música pop, basado en el primer movimiento de dicho cuarto concierto. Así se mueve el mundo del disco en la música clásica actualmente: o se potencia a autores absolutamente desconocidos o, dentro de los consagrados, se señalan las obras menos reconocidas de estos.

El mundo del concierto no escapa a esta tendencia. Sirva como ejemplo el recital que el pasado martes realizó en el Teatro Principal de Alicante y dentro de la temporada de la Sociedad de Conciertos el Trio Guarneri de Praga. En un programa consagrado a grandes compositores –Beethoven, Dvorák y Mendelssohn- las obras seleccionadas se centraron en las menos divulgadas para esta formación de las escritas por dichos compositores. Abrieron el concierto con las poquísimo frecuentadas Variaciones op. 121/A del genio de Bonn que, a pesar del número de opus, se trata de una obra de juventud con la característica escritura brillante y, en ocasiones, incómoda del primer Beethoven, cualidades estas que, de cualquier manera, no supusieron problema para la sobrada técnica de estos intérpretes. Especialmente llamativa fue la figura del pianista y fundador del trío, Ivan Klánský, con una manera de tocar el piano que sobresalió ya no entre sus compañeros sino ante muchas de las figuras solistas que nos visitan a lo largo del año. La cualidad sonora, el sonido de gran proyección, aún al tocar pianissimo, y siempre redondo, los cambios tímbricos casi tangibles por la ductilidad del resultado o el uso sobresaliente del pedal nos situaron frente a uno de los pianistas –y no me acompleja decirlo- más sobresalientes que hemos podido escuchar en este teatro. Y esto, en una Sociedad de Conciertos con el nivel de la nuestra, es mucho decir.

Obvio es decir que la interpretación del conjunto del Trío op. 21 del compositor checo Antonin Dvorák fue sobresaliente. Pero la culminación del concierto fue el, de nuevo desconocido por el gran público, Trío nº 2 en do menor op. 66 de Félix Mendelssohn. La riqueza de la florida escritura del compositor alemán, tan llena de trampas como sabiamente escrita fue proyectada en la sala de nuestro teatro con nitidez cristalina, vibrato impecablemente empastado y un sonido que, aunque limitado por parte de las cuerdas frente al poderío del brillante pianista, sonó equilibrado y estructuralmente compensado. Un concierto, en definitiva, que, al igual que pasa con la cocina actual, fue rico en la tradición, con unos materiales de impecable calidad –los dos Guarneri en la cuerda y el maravilloso Steinway de la Sociedad- y unos cocineros con tanto talento como, sin dudad gracias a los años de experiencia, soltura en el escenario y a la hora de crear música.