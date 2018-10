Sin medios, sumamos muertas

Justo el martes, día en que comenzaban en Alicante las Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo, centradas este año en la violencia de género, aparecían una mujer y su expareja muertos a tiros en Finestrat, en lo que parece otro lamentable crimen machista. Previamente, otra mujer había sido asesinada en Sevilla, con el agravante de que con anterioridad había denunciado a su presunto agresor, para más inri reincidente, por maltrato, sin que eso hubiera llevado aparejado medida de protección alguna. Parece ser que, finalmente, cuando llegó el momento, se negó a declarar. Poco después, fallecía en Pamplona otra mujer ingresada en el hospital durante una semana, después de que su marido prendiera fuego a su casa. La suma final, de momento, no puede ser más macabra: 43 víctimas mortales por violencia machista confirmadas por el Gobierno en lo que va de año, sin contabilizar el último caso registrado en la provincia, que aún se investiga. Por eso, no sólo es importante, sino necesario, que se siga abordando este problema social en todos los foros habidos y por haber. Eso, y que se pongan encima de la mesa cuestiones tales como que los servicios sociales deben prestar asistencia a las mujeres maltratadas, más allá de lo que pueda ocurrir en el juzgado, para que, al final, puedan tener una independencia económica que no las siga condenando a seguir con su maltratador. O que los menores que presencian casos de violencia machista, aunque no hayan recibido ni un golpe físico, también sean considerados víctimas, porque la situación que por desgracia han vivido los deja en esa posición. O que se pueda retirar la patria potestad de los hijos a un agresor sin necesidad de que haya sentencia firme. Y así hasta llegar a las 27 medidas planteadas ayer por los defensores del pueblo. Ahora bien, si al final no se ponen los medios -económicos y humanos- necesarios, las propuestas no servirán de nada. Alguien podría comenzar a tomarse esto en serio, o seguiremos sumando.