La tendencia de los populares a remover hasta los cimientos del edificio democrático cada vez que pierden el poder es una práctica de alto riesgo

El procedimiento es siempre el mismo: cada vez que la izquierda llega al poder de forma inesperada, la derecha pone en marcha una potente maquinaria propagandística que cuestiona abiertamente la legitimidad democrática de esta alternancia política y que anuncia que el llanto y el crujir de dientes se apoderarán del país en cuestión de semanas. No pueden evitarlo, es más fuerte que ellos. Lo hicieron cuando Felipe González le ganó contra todo pronóstico las elecciones de 1993 a J osé María Aznar, lo volvieron a hacer con la primera victoria de Zapatero en 2004 y lo están haciendo en sesión continua estos días, después de que Pedro Sánchez se haya hecho con la Presidencia de Gobierno tras una moción de censura. Estamos ante un caso patológico de mal perder, digno de estudiarse en las facultades universitarias.

Para poner en marcha estos brutales procesos de descalificación política, el PP no duda en recurrir a las palabras mayores ni en cuestionar los principios más básicos del juego democrático. En 1993 llegaron a poner en entredicho la limpieza de las elecciones, en 2004 los sectores más radicales de las filas populares no dudaron en relacionar al PSOE con los atentados del 11-M y en estos momentos se discute abiertamente el derecho del partido de Pedro Sánchez a llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas legítimamente representadas en el Congreso de los Diputados. En este violento discurso no hay espacio para la crítica razonada ni para el análisis fundamentado de los errores del adversario, aquí se aplica con toda la potencia de la artillería mediática de la derecha un argumentario de choque, que pone en tela de juicio la misma existencia de una alternativa a los gobiernos populares.

En el fondo de esta línea de acción política aparece uno de los grandes pecados de la derecha española de toda la vida: su visión patrimonial del poder, que la lleva a considerar como una anomalía insoportable cualquier interrupción de lo que ellos consideran el orden natural de las cosas, que se remonta a los tiempos de Don Pelayo y que alcanza su máximo esplendor durante la etapa de Aznar. Contemplando el panorama desde este punto de vista, no es extraño que los más apasionados voceros del PP se dediquen en las tertulias y en las columnas a jugar con lo más sagrado e introduzcan con pasmosa frivolidad términos como golpe de Estado y ocupación de la Moncloa para referirse a una situación política como la actual, que mientras nadie demuestre lo contrario es fruto de la más rigurosa aplicación de la normalidad democrática.

Para lograr el éxito en esta estrategia de la tensión permanente es necesario un segundo elemento fundamental: transmitirle a la opinión pública la sensación apocalíptica de que el país vive sumido en un estado de caos total. No hay acción del Gobierno que se escape a esta campaña de machaque continuo, que se ensaña con igual virulencia con las decisiones de alto calado político que con las medidas más triviales y cosméticas. El objetivo es convertir a la izquierda en sinónimo de desastre, oponiéndole como contraste el dogma de la buena gestión de la derecha. En este caso concreto, la operación pasa por un complicado ejercicio de amnesia colectiva: puede que el gobierno de Pedro Sánchez no sea un ejemplo de estabilidad y de coherencia, pero conviene recordar que hace sólo un año al gabinete de Mariano Rajoy se le declaraba independiente toda una comunidad autónoma, que celebraba un referéndum y que acababa llenando las primeras páginas de los periódicos de todo el mundo con fotografías de cargas policiales contra multitudes de votantes, dejando la imagen internacional de España a la altura del mismísimo betún.

Estos esporádicos ataques de ira del PP no pueden archivarse en la normalidad del juego de las estrategias políticas, en el que un partido utiliza todos los recursos posibles para desgastar a su oponente. La tendencia de los populares a remover hasta los cimientos del edificio democrático cada vez que pierden el poder es una práctica de alto riesgo; una operación absolutamente irresponsable, que acaba quebrando el delicado equilibrio existente entre los ciudadanos y la clase política, sumiendo a toda una sociedad en una traumática espiral de crispación de la que resulta muy difícil salir.