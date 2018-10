Los datos de la agencia tributaria nos descolocan

Hace unos días, la Agencia Tributaria ha publicado los datos correspondientes al ejercicio 2016, referentes a los declarantes de IRPF en los municipios españoles con población superior a 1.000 habitantes, que suponen cerca de 3.000 de los 8.100 municipios aproximadamente que hay en España.

Como viene siendo tradicional, las cifras oficiales reflejan la brutal diferencia de rentas que se perciben, de media, en unas poblaciones y en otras. Cuando en ciertas localidades se concentra determinado perfil de contribuyente con alto poder adquisitivo, los resultados muestran parte de esa diferenciación social y económica que existe en nuestra sociedad. Que Pozuelo de Alarcón, en Madrid, vuelva a ser el municipio con mayor renta media de España, con una Renta Bruta Media (RBM) de 72.993 euros, en las 43.256 declaraciones de IRPF, que sus 85.605 habitantes presentaron del ejercicio 2016 es muy indicativo del nivel económico de gran parte de su población. Por el contrario, el municipio con un menor nivel de renta ha sido el de Zahínos, en Badajoz, que de sus 2.819 habitantes, han tenido que presentar la declaración 1.500 con una Renta Bruta Media de 11.166 euros. O sea, que la de Pozuelo de Alarcón es, casi, siete veces la de Zahínos, en Badajoz. Como de la noche al día, de vivir en uno u otro pueblo.

En el caso de nuestra ciudad, Elx, los datos de la Agencia Tributaria dibujan un panorama que no se corresponde con esa imagen idílica que, en muchas ocasiones, nos dicen por ahí cuando decimos de dónde somos. Probablemente responde al recuerdo de esa época, caracterizada por el dinero procedente del «boom» del calzado, y que dio lugar a que determinados personajes de la época necesitaran que se visualizara su riqueza a base de mansiones, coches de alta gama, juergas y saraos varios. Es cierto que aquello existió y que muchos que tan rápidamente se enriquecieron se arruinaron también rápidamente, pero, en todo caso, nunca fue algo que afectara a mucha parte de la población. Lo era para unos pocos, pero el resto sólo conseguía salir adelante a base de mucho esfuerzo, haciendo horas y restringiendo determinadas cuestiones. En todo caso, las posibilidades de buscarse la vida, entonces y aunque parezca mentira, era más fácil para quién lo intentaba.

La crisis, que ya dura diez años, y la destrucción del mercado laboral que acometió el anterior Gobierno del PP, han enquistado una problemática económica difícil para muchos. Prueba de ello es que, a estas alturas, en nuestra ciudad todavía hay casi 25.000 personas inscritas en el paro, sin contar las que lo están y ni se inscriben por falta de alternativas. Y, lo más grave, de ellas el 53% no cobra nada, según datos oficiales. Y de los que lo hacen, la mayoría sólo cobra un subsidio de 430 euros mensuales. Por no hablar del colectivo de pensionistas, cada vez más amplio y con pensiones ridículas en la mayoría de los casos. Y, lo peor, es que muchos de los que trabajan ni siquiera tienen unas condiciones que les den estabilidad en el empleo ni unas condiciones dignas a nivel salarial. Y todo ello repercute en el municipio, no se observa alegría en las compras, se hacen las justas y se buscan las mejores ofertas. No está Elx para tirar cohetes. Los datos oficiales nos indican una realidad bastante diferente de la que nos gustaría.

En Elx, del ejercicio 2016, se han realizado 88.687 declaraciones de Renta en 2017, que corresponden a 106.820 titulares. Lo sorprendente, y que confirma el bajo nivel medio económico de las rentas del municipio, es que la Renta Bruta Media es de sólo 20.099 euros anuales y la Renta Disponible Media, de 16.977 euros. Ello, evidentemente, no nos hace estar entre los primeros puestos de España en cuanto a municipios con una buena renta media de sus habitantes. Todo lo contrario, estamos en el puesto 1.374 de los municipios de España analizados. No parece un puesto demasiado positivo. Alicante capital, sin ir más lejos, está en el puesto 374 con una RBM de 26.389 euros. Incluso Santa Pola nos supera, estando en el puesto 999 con una RBM de 22.032 euros. Sólo Crevillent, en la comarca, está peor que nosotros: tiene una RBM de 17.942 euros y ocupa el puesto 1.835. En Elx, estamos por debajo de las rentas medias de la provincia de Alicante, del País Valenciano y del Estado, que está en 25.950 euros.

Es una situación preocupante y constatada con cifras oficiales. Todos los poderes públicos, empezando por el Ayuntamiento, deben tener claro el grave problema social que hay detrás de estos números y buscar soluciones. Hay que exigir más atención a este municipio para que vengan las inversiones, instalaciones y ayudas que nos pongan en el lugar que nos merecemos y no en el que estamos ocupando y que es señal de algo muy preocupante.