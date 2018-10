Carles Sans es uno de los tres miembros de El Tricicle, el famoso grupo catalán de innecesaria presentación, que escribe una columna semanal en El Periódico de Catalunya. Y esta semana ha titulado su artículo como El adiós de Tricicle, lo que es toda una declaración de intenciones. Efectivamente, el organigrama del grupo prevé disolver el mismo cuanto termine su temporada en un teatro de Barcelona, donde acaban de iniciar las representaciones de HITS, su último gran éxito; y el citado artículo destila nostalgia€y bastante tristeza porque termina una época (nada menos que 40 años) de creación, de éxitos, de discusiones, de compañerismo. Un servidor, que les conoce y les sigue desde sus orígenes como grupo, puede hablar con conocimiento de causa, rememorar los momentos de despegue de su exitosa carrera, su presentación en un teatro parisino al que fui invitado y para la que fletaron un avión para familiares, críticos y amigos; sus fiestas de aniversario en el salón de baile La Paloma, su alegría un tanto infantil al disponer de dinero tras las lógicas penurias de los comienzos (camisas, relojes, coches, discotecas de moda, ligues a mansalva€), el cruce del charco para debutar en Buenos Aires, su no muy afortunada presentación en un teatro de New York puesto que la crítica no entendió ese humor que les caracteriza, entre el lirismo y el absurdo€ en fin, doy fe del milagro que supone (en el mundo teatral al menos) convivir estrechamente durante cuarenta años, compartir el mismo camerino en todos los teatros, pasar largas temporadas en teatros madrileños procurando salvar la intimidad de cada uno para evitar la saturación, y salir indemnes de todas esas pruebas, nada fáciles de superar. No es de extrañar que Carles, supongo que poniendo voz y palabras al pensamiento de todos, deje entrever alguna lágrima reprimida en su artículo. Sin fecha exacta de clausura, pero se cierra la puerta del local cuando está a pleno rendimiento. Como debe ser. Cataluña atraviesa un momento trascendental en su historia del que es difícil sustraerse porque nos salpica a todos; y por mucho que se nos hable de la normalidad ambiental y de convivencia, muy alejada de las informaciones que recibimos, lo cierto es que se percibe un ambiente enrarecido€también en el teatro, ahí está el caso de la dimisión de Lluís Pasqual como director del Teatre Lliure. Y personalmente no me gustaría que la situación catalana, el procés, influyera en mis relaciones personales con estos amigos y bastantes otros catalanes que me distinguen con su amistad. Ni tampoco quisiera prescindir del disfrute estético de la creatividad teatral catalana, que está archi demostrada. Pero esa ya es una cuestión y una decisión de la que solo yo puedo ser responsable. El adiós de Tricicle como compañía teatral, me afecta, me preocupa y no me satisface; pero si de algo estoy seguro es de que la amistad, el afecto y la confianza que se ha creado entre nosotros desde que les descubrí en el Parque Municipal de Elche hace cuatro décadas, perdurará en el tiempo. Como algunos lectores saben, hace unos años atravesé momentos muy delicados de salud, hoy felizmente superados, y siempre tuve a Carles, Paco y Joan pendientes de mí. Hoy, cuando de nuevo me encuentro en una habitación de hospital que está inundada de esa luz tan maravillosa de la que solemos disfrutar casi siempre, los tricicles permanecen atentos a mi evolución. No hay ni exhibicionismo ni triunfalismo en mis palabras, hay cierta nostalgia del pasado que no volverá, y cierta tristeza ante la voluntaria cancelación de una creatividad colectiva que quedará, eso sí, para la historia teatral catalana y española. Aunque es posible (no sé si probable) que con Tricicle suceda como con tantos toreros que se cortan la coleta durante años. El tiempo, como siempre, dirá la última palabra.

«Nadie nos advirtió de que echar de menos es el costo que tienen los buenos momentos» (Mario Benedetti).