De España ya lo sabía

María Carmen de España dio ayer la campanada al reconocer públicamente que ella, como concejal de Urbanismo, sabía lo de los macrodepósitos de combustible en el Puerto mucho antes de que lo revelara el portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón. Gracias a la vanidad de la edil del PP por exhibir su grado de conocimiento («La vanidad -según el dramaturgo Jacinto Benavente- hace siempre traición a nuestra prudencia y aun a nuestro interés»), ahora todos tenemos constancia de que ella sabía que se querían instalar en el Puerto 18 macrodepósitos de combustible a apenas 800 metros de la zona residencial, y que se calló, algo que no le deja en muy buen lugar como concejal del Ayuntamiento. Según De España, tuvo conocimiento del proyecto por la buena relación que mantiene con el Puerto. ¿Se lo dijo al alcalde o se lo guardó para ella sola? Si se lo dijo, sería muy grave que Luis Barcala pese a tener conocimiento de algo semejante, solo se haya movilizado como alcalde de Alicante cuando Pavón y los vecinos ya habían desenterrado el hacha de guerra. Si De España no se lo dijo al alcalde, tendremos la certeza en las próximas horas, porque seguro que Barcala destituirá a la concejal por deslealtad, ya que su edil le habría ocultado una información esencial que le habría permitido liderar la oposición a un proyecto perjudicial para Alicante, algo que no puede permitir un buen alcalde.