Arkano, cuenta conmigo

Para el que no lo ha sufrido, puede que le parezca una exageración, e incluso una invención. Hasta que te toca de cerca. Cuando una persona a la que quieres como no se puede querer más, después de años sufriendo en silencio, porque no se atreve ni siquiera a contárselo a sus seres más queridos, te confiesa con los ojos enrojecidos lo mal que lo pasó en su adolescencia al ser señalada y acosada por miembros de esa mayoría que se considera con derecho a vejar a un compañero o compañera por el mero hecho de ser de los considerados «normales», puede que entonces puedas empezar a entender e incluso a imaginar la soledad, el aislamiento y el sufrimiento al que se pueden ver abocadas las víctimas del acoso escolar. Por eso, porque cuesta reonocerlo, aunque haya pasado mucho tiempo, es más de alabar que todo un referente juvenil como Arkano abandere una campaña contra el bullying y diga públicamente que él también lo sufrió y que todavía lo tiene en la cabeza y le provoca inseguridad. «Me hacían sentir inferior y quería huir, buscaba estar alejado de todos, incluso de mi familia», explicaba ayer, por ser «gordito», «diferente» en su forma de vestir. Quién diría que Guillermo Rodríguez Godínez, que es como se llama realmente Arkano, considerado uno de los mejores raperos de España en la categoría de freestyle y reconocido por ser la persona con menor edad que ganó una batalla de gallos en 2009, con tan solo 15 años, tuvo que pasar en su época de instituto por un calvario que le ha generado baja autoestima y problemas en sus relaciones sociales. Y cuando lo conoces un poco, da mucha rabia. Porque es una persona que transmite sensibilidad y respeto a los demás, cercana y compremetida con una sociedad que debería implicarse más para atajar un problema que se extiende como la pólvora con la ayuda de las redes sociales. Así que: Guille, amigo, como buen sanblasino, cuenta conmigo, con un rap te lo digo.