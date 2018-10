Rafael Gómez Ortega «El Gallo» (1882-1960), afamado torero gitano que casó con la bailaora, también gitana, Pastora Imperio, bisabuela de Pastora Vega, ex esposa de Imanol Arias, solía decir que «lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible». Y esto va a ser lo que, según parece, pasa en algunos pueblos de la comarca, donde «hay quien se viste de torero», pero sin darse cuenta de que el traje le viene grande -¡en algunos casos muy grande!- y luego pasa lo que pasa, que le pilla el toro y el revolcón es de los que hacen época, puesto que, «objetivamente», se le ven las vergüenzas. Parafraseando aquella coplica de Luis Aguilé «Ven a mi casa esta navidad», «por eso y por muchas cosas más; ¡155, ya!».



Antes, un alcalde era un alcalde; ahora no es casi nada, ya que, por no mandar, no manda ni en las reuniones de vecinos de la escalera de su casa, en las que «munchas veses» no tiene ni voz; ¡no ya voto; voz, que es peor! ¡Mira que el alcalde de «Menejusar» Antonio Bernabé (PP), quiere hacer cosas por su pueblo! Pero, nada chico, ¡no hay manera!, como dice Coque Malla (Los Ronaldos) en su copla «No puedo vivir sin ti», aunque ya se sabe que «ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio».



Bernabé pudiera ser que tuviera un antepasado torero y de ahí sus inquietudes «toreriles». Me refiero a Vicente Fernández Bernabé, «El Caracol», de quien se dice que nació debajo de un puente en «Menejusar» y que, por eso, su padre le inscribió en la «vesina» Benijófar. Sea como sea y venga de donde venga, el caso es que se ha sabido que Bernabé, en las fiestas de su pueblo, se vistió de torero y acompañado de «su cuadrilla» -ataviada con «traje de luses» (paquete de pilas en la entrepierna incluido)- hizo el paseíllo y posterior entrada en el «resinto taurino-festivo» con la idea de cuajar un faenón, pero su «goso en un poso». ¡Los trincherasos, manoletinas, naturales y pases de pecho al morlaco negro zaíno, bragao, cuernilargo y astifino le van a salir caros! ¡Y tanto; como que le han «encasquetao» un «multaso» de 15.000 napos al Ayuntamiento por incumplir no sé qué normativa. ¡A ver si es que «Menejusar» es pueblo anti taurino y no lo sabía ni el primero de los «menejusenses»! ¿Iría «le petit Nicolé» en la cuadrilla?



Bernabé no da su «braso a torser», para lo que argumenta que todo se debe a un linchamiento político. ¡Joder, ya tenemos la burra en el trigo!



¿Será cosa del «secre de organisación sosiata vegabajero, que también es de «Menejusar»? ¿Se aplicará el 155 y se decretará el toque de queda «pa» que «naide» esté fuera del «nío» a «siertas horicas» de la noche? ¡No vale fugarse a Jacarilla, porque Pilar, «la del maeras», no está por la labor de dar «cuertelillo» a según qué alborotadores, paisanos de Pincelito, sobre el que José Antonio Muñoz Grau escribió un libro fabuloso, en el que asegura que su última víctima fue, -¡cágate, lorito!- un torero, Joaquín Pedrera. ¡Tiembla. Bernabé; a ver si alguien te busca con aviesas intenciones! ¡Por esto y por mucho más; 155, ya!



De todas formas, Bernabé, no es al único que se le están subiendo a la chepa, porque el Sindic, José Cholbi, considera que el «sosiata» Fran Maciá, alcalde de Callosa, trata «mu malamente a la oposición», en plan «al enemigo ni agua»; ¡faltaría más! Igualmente, imputan a la secretaria provincial de Igualdad del PSOE, de Los Montesinos, por un «supuesto acoso laboral».



¡La madre que me pario! Llegado este punto, y si nos atenemos a estos casos, el PSOE -¡gol en Las Gaunas!- gana por dos a uno, aunque, después de saberse que el diputado torrevejense Joaquín Albaladejo, defensor a ultranza de las cosas de su pueblo, ha cobrado un pastizal, al parecer indebidamente, el resultado se equilibra, lo que «susede» es que, conforme pasan los días, salen más «bomberos toreros» que van de «charlotá en charlotá» actuando por la geografía «vegabajera» acompañados de su particular Banda del Empastre para dar lustre a las fiestas patronales, ¡o no!; ¿quién sabe?



¿Será que las de alcalde -¡ay, Emilio!- y concejal, en algunos pueblos «vegabajeros», como Torrevieja, donde en «cuantico» te descuidas te cierran el chiringuito, se han «convertío» en profesiones de riesgo? ¡Ay, Señor; llévanos pronto!