Indiscutible mérito

En el ámbito de un teatro popular al estilo de los antiguos cómicos de la legua. Y con una ágil pareja de comediantes que asume los diez personajes de esta adaptación de Jaume Policarpo, diseñador escenográfico y director del montaje de La Celestina. Un clásico que data de 1499, y una comedia humanística que no se estrenó en su época, ni se concibió con esa finalidad. Este tipo de obras surgió en la Italia del siglo XIV y se destinó para la lectura, no la representación. La densidad y extensión del texto original, de Fernando de Rojas, requiere un riguroso trabajo de dramaturgia, como así lo demuestran las numerosas versiones realizadas en todas las artes y formas de expresión. No en vano es una compleja joya de la literatura universal. Al igual que en otras ocasiones se hace con algunas obras clásicas, la compañía valenciana Bambalina Teatre Practicable, creada en 1981, pone en pie una escenificación alternativa con el tratamiento abstracto del mundo de los títeres y de otros códigos fundamentados en las artes visuales. Sin embargo, la amplia labor de la palabra es la guía que conduce a los muchos espectadores por la Tragicomedia de Calisto y Melibea, cuyo festivo montaje no está exento de responsabilidad y del rigor dramático que exige este influyente híbrido entre la novela y el teatro. Águeda Llorca y Pau Gregori mueven las cabezas, construidas a tamaño natural, y tienen vida como si fuesen máscaras. Los dos cambian las voces con sostenido ritmo y breves pausas en medio de los cuadros teatrales. La expresiva entrega y la capacidad de cada uno se manifiestan en un sugerente espacio escénico con estructuras metálicas o figuras geométricas que forman parte de la acción. O las telas que ayudan a la creatividad visual de Jaume Policarpo. El trágico amor recuerda al de los amantes de Verona. La vieja hechicera y alcahueta, la inestable fortuna, lo arbitrario de la existencia o los valores materiales por encima de los más trascendentes tienen lugar en los pasajes vistos en el Arniches. Pese a la síntesis textual, la expresión dialéctica se amontona, y la nitidez podría ser mayor de cara a digerir en condiciones más óptimas. Aun así, el mérito de Bambalina es indiscutible.