esa hornada de atacantes

Salvo milagro, el ultraderechista Bolsonaro se convertirá tras la segunda vuelta en presidente brasileño. En la primera se impuso con un 46,03% de los votos y, según los sondeos, el exmilitar cuenta con un 50% de la intención directa de cara a la cita del próximo domingo. Hay que tener en cuenta además un dato contundente: los milagros no existen. De la fruición izquierdista desparramada por Latinoamérica en la primera década del XXI, con Lula concitando un atractivo especial tras convertirse ese gran país en locomotora, se ha pasado durante el ciclo de bajón a tener al líder del Partido de los Trabajadores entre rejas lo que ha sido perfectamente aprovechado por este veterano francotirador profesional, que lleva buena parte de su vida en la bancada de segundo rango y que ha invadido de forma milimétrica el espacio que un imperativo discurso «antiestablishment» le ha abierto. Jair Bolsonaro se ajusta al perfil de elementos explosivos que andan irrumpiendo en la escena internacional. Dan la cara lo mínimo, no se someten a debates televisivos si las circunstancias se lo permiten como es el caso y sus equipos se la parten a los rivales a través de mensajes por las redes. En el caso que nos ocupa, la vía elegida ha sido el guasá, con lo que el aspirante ha plantado su semilla ante 120 millones de ojitos que no sabe qué tienen, pero que al hombre lo vuelven loco. Los bulos lanzados sobre los adversarios han sido palabras mayores: que si el tipo que apuñaló a Bolsonaro está afiliado al PT siendo falso, claro; que si una fan fue agredida cuando en realidad se trata de una actriz que sufrió un accidente y, el reiterado desde hace años y más grande, el «kit gay» de su rival cuando fue ministro de Educación con Lula, que jamás existió y que no era sino un programa para una «Escuela sin homofobia» buscando formar al profesorado en el respeto a la diversidad. En su día idolatrábamos a Pelé sin haber tenido oportunidad apenas de verlo jugar. En cambio, ahora estamos sobrepasados por el despliegue de este juego.