debáteme deluxe

Rufus T. Firefly (disparando): «¡ Mira cómo huyen, ratas inmundas!



Soldado: ¡Señor, son de los nuestros!».



«Sopa de ganso» (1933), película de los Hermanos Marx.



ACito: «La ciudad en su conjunto, los barrios y pedanías están, a día de hoy, mejor que hace un año». Lo aseveró el alcalde, Carlos González, durante el debate del estado del municipio que, por mor de la descentralización participativa y periférica, se trasladó este año a Carrús, tras estrenar itinerancia la pasada edición en Torrellano. «Para nada: a día de hoy, están peor que hace un año», replicaron al unísono desde las pedanías, no pocos consejos municipales y, por descontado, la oposición. Pues qué bien, pensaron, también prácticamente al unísono, la decena escasa de esforzados espectadores (en un barrio de más de 60.000 habitantes) que asistieron in situ a las dos jornadas de debate, casi diez horas en total. La enorme expectación generada entre la ciudadanía por esta iniciativa fue tal que el segundo día, ocupado en exclusiva por los grupos municipales, no asomó por allí prácticamente ningún representante de los 21 consejos y juntas que habían tomado la palabra la jornada anterior, reservada a dar voz al pueblo. Y el pueblo lo que vino a decir fue que los deberes que le puso el año pasado al equipo de gobierno siguen pendientes. Así que suspenso general al tripartito.



De hecho, un representante del campo dijo que había leído la misma lista de reivindicaciones del debate de 2017, porque todo seguía seguía igual (o peor incluso), y añadió que el Ayuntamiento utiliza las pedanías como unas auténticas colonias, solo para extraer recursos (naturales y económicos, sin olvidar los electorales). De esa guisa las intervenciones ciudadanas. ¿No anhelaba participación el tripartito plural y de progreso? Pues toma participación, y de la buena. Ya lo proclamó Mercedes Alonso cuando, nada más acceder a la Alcaldía, se cargó este debate promovido por el PSOE: « La participación la carga el diablo». Y siguió adelante con su política de coste cero y del más por menos, cuyos resultados son de sobra conocidos (ya se encargó González de recordarlos).



Socialistas y compromisarios no tardaron en recuperar el debate sobre la ciudad y sus rodalies tras volver al poder hace tres años, dentro de su plan de emergencia participativa y de rescate de personas y animales de compañía, con el encomiable propósito de enterrar la oscurantista época alonsista. Pero lo que en sus primeras ediciones, con los alcaldes Diego Maciá y Alejandro Soler, eran sesiones mayoritariamente laudatorias a la labor del gobierno de turno, con alguna que otra propuesta y tímidas críticas ciudadanas (sin pasarse: todo estaba bajo control), ahora se han convertido en auténticas sesiones de martirio público para el gobierno local, no ya por parte de la oposición, que es lo habitual, sino infligido por los representantes de los numerosos consejos municipales y juntas campesinas, que asaetan inclementemente a los gobernantes con incumplimientos, promesas rotas y compromisos olvidados. Mucha participación pero poca formalidad, vinieron a decir.



González ya vaticinó al inicio del cónclave que iban a recibir palos desde todos los flancos. No ha trascendido si lo dijo para curarse en salud, como advertencia a sus subordinados en la recta final del mandato, o como reconocimiento de una gestión manifiestamente mejorable. Esta última apreciación, aumentada en epítetos por la pérfida oposición (« parálisis total», « desconexión de la realidad»), fue rechazada de plano por la primera autoridad, que al igual que su coaligada Mireia Mollà, echó mano de promesas, anuncios y entelequias como si fueran proyectos en ejecución e inversiones ya materializadas, en un palmario ejercicio de auténtico wishful thinking (o sea, confundir deseo con realidad) para justificar la injustificablemente paupérrima aportación de Consell y Gobierno central (el de antes y el de ahora) al municipio durante estos tres años.



El alcalde estuvo más efectivo y suelto que de costumbre en sus intervenciones (se tiró dos horas en total, un 20% de lo que duró el debate: por algo es el que manda) y dio una réplica contundente a un Pablo Ruz ya con los galones de líder popular total, tras cederle graciosamente Alonso la portavocía (de momento solo in pectore, por si acaso). El candidato del PP también evidenció que va cogiendo músculo cara a la ya iniciada campaña electoral, aunque no haya sido capaz aún de librarse del legado del que supuestamente renegó (y más con la exprimera dama allí mismo mirándole fijamente al cogote).



« Hemos pasado de rendirle culto a Bertín Osborne a poner en valor al Niño de Elche», esgrimió el alcalde tras su ya poblada barba, como muestra palmaria del milagro sociocultural operado por el tripartito. «Pues nosotros trajimos a Montserrart Caballé y a Aute», contraatacó el amigo de Pablo Casado. «Y encima, usted es mayor que yo y ya está para el arrastre político», siguió pinchando el Niño del PP. «Seré mayor, pero ahora mismo me corro un maratón a la pata coja y usted no llega ni a la esquina», replicó el atlético regidor. En eso que terció el ciudadano Caballero: «Oiga, que yo he venido a hablar de mi libro, digo, de mi rebaja del IBI y si no, pues tres por cuatro bicicleta y me llevo la dinamo». « La ciudad no tiene arreglo si no le aplicamos una RCP o directamente el desfibrilador», masculló la ilicitana Cristina Martínez. «¡ Hasta junio y más allá!», exclamó, de repente, JR Pareja. Un debate de altura (por lo menos de entresuelo).



Los anuncios estrella del alcalde en tan señalado evento fueron que con el Mercado Central hará lo que diga el Icomos (la paralización del proyecto, pues, está cantada) y que va a reunirse con los dueños del hotel de Arenales para exigirles (incluso con puñetazo en la mesa, si viniera al caso) que lo derriben; o si no, tal vez, solo tal vez, envíe a Pepe Pótamo para que lo haga subsidiariamente con su grito hipohuracanado.



Pues nada, que viva San Crispín, santo participativo donde los haya.