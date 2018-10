LA AUTOLAMENTACIÓN CATALANA

staba en Barcelona, en la Plaza de Cataluña, esta semana que se celebraba el primer aniversario de la entrada en prisión de los «jordis» esos dos personajes que pensaron que la ley se saltaba sin problemas, y pelillos a la mar. Una concentración con la retórica independentista acampó en esa plaza, a la que al finalizar, y como buenos burgueses, todos se fueron a casita calentita.

Si se hubiera hecho un censo, de verdad, a la entrada al acto, los resultados habrían sido estos: 90% de jubilados, 10% de despistados de varias edades. De los cuales, que vivan de la Administración, casi todos. Las bufandas amarillas y los lacitos del mismo horroroso y malfario color adornaban sus cuerpos. También, en la calle, la guerra de las banderas ha remitido. Cada vez hay menos banderas, y más raídas. La ensoñación colectiva va remitiendo.

Las bravatas de los comités anárquicos de la revolución, con violencia callejera para «despertar a las conciencias extraviadas», y las frases cada vez más duras de los jefecillos de la insurrección, son más habituales. Un personaje, al que muchos califican como el ideólogo de la Crida de Puigdemont decía días atrás: «Sin muertos, la independencia tardará más». Semejante sentencia infumable solo lo puede hacer un responsable de secta que ordena a su redil a encaminarse hacia el «paraíso terrenal» que es el suicidio colectivo, o el individual, donde la sangre de algún mártir habrá de rellenar el poco hueco que hoy dejan las resoluciones judiciales.

Este tipo de personajes, o los que andan pidiendo tiros a los jueces o persiguiendo a los políticos «esquiroles» que no piensan como ellos, solo pueden ser atados a la pata de una silla en un psiquiátrico de cabecera.

Hemos hecho demasiados esfuerzos en comprender con racionalidad los argumentos que el colectivo, y sus votantes, nacionalistas nos decían día sí, día también, sobre sus razones para separarse de España. Lo hemos hecho pacientemente hasta que han decidido incumplir las leyes y tomarse la justicia por el pito de un sereno. No querrán también que nos tomemos, a esta altura de la tragicomedia bufa en la que han convertido este sainete, su revolución como algo serio y posible.

Podrán escenificar todas las «manifas» que quieran para mantener su secta armada, ideológicamente, o como pedía Torra, que no pararan de agitar la calle. Podrán engalanar los edificios públicos de lazos y consignas independentistas como ejercicio totalitario cuando se pone la Administración al servicio de una ideología concreta en lucha partidista. Podrán seguir utilizando la TV3 como buena televisión de secta telepredicadora en la «religión» del independentismo hasta hartar al personal. Podrán visitar, o peregrinar por países varios a explicar su Cataluña donde algunos sobran para crear su república. Todo lo podrán hacer, pero no podrán pedir que la ley, el Estado, no deje de ejercer su legítimo derecho a la defensa, de los ciudadanos que no piensan como ellos y a las Instituciones que necesitan ser preservadas del incumplimiento de la ley.

Es cansina la autolamentación colectiva de los nacionalistas. Siempre con el quejío entre los dientes. Buscando un enemigo que haga posible «vender» el fruto de la sectaria toma de decisiones. Un enemigo común, España, se convierte en el mandamiento principal. Total, a la gente le molesta que «España nos robe», pero no tanto que lo hagan los hijos de Pujol. Esto tiene tener una secta con sacerdotes, como los jordis, capaces de subirse a un coche de la Guardia Civil, megáfono en mano.

Pero estas escenas y más debieran ser incorporadas a una nueva obra de teatro de Albert Boadella. Porque si esta opereta pedorra no te la tomas a bufa, acabas majareta, como muchos de ellos. Lo decía el gran dramaturgo en su libro «¡Viva Tabarnia!»: «Mantengo que cuando el nacionalista sonríe es con una sonrisa como apretando el culo. Cuando hablan de la "Revolución de las sonrisas", hay que señalar una cosa a la que son muy propensos, que es la cursilería [?] El humor funciona mediante la disección malévola de un asunto para conseguir darle la vuelta de forma que el propio asunto sea el que provoque la risa o simplemente una sensación llameante, requiere gente con experiencia en esta forma de mirar la vida y que empiecen por no tomarse demasiado en serio a sí mismos». Boadella, escribe esta fábula del telepredicador catalán nacionalista, si us plau.