Los aficionados y las despedidas

Con la temporada ya acabada salvo coletazos finales y cabos sueltos, el toreo entra en nuestro país en un letargo de festejos que deja el relevo, por un lado, a la reflexión de los actores de la fiesta (cambios en cuadrillas, apoderamientos...), a los primeros anuncios de cara a las primeras ferias de 2019 y también, por qué no, al protagonismo de los aficionados que quieren alargar con diversos actos su pasión taurina.



En cuanto a lo que deparará la próxima temporada, en las redes sociales (que vienen a ser como las modernas tertulias donde se fraguan los rumores que serán la antesala de la noticia) se han dejado caer varios nombres para las Fallas valencianas: dos vueltas esperadas como son el hierro de Victorino Martín y el diestro Julián López « El Juli», la presencia de Diego Urdiales... De momento nada hay confirmado, pero ya son protagonistas de los cenáculos de aficionados, y a buen seguro que, si no todo, sí mucho acabará por confirmarse en breve. Al fin y al cabo, no dejan de ser chispazos que alimentan la hoguera de la pasión taurina.



En cuanto a los actos que organizan los aficionados, por Alicante ya se empiezan también a mover los hilos. De momento, el próximo jueves, 25 de octubre, tendrá lugar a las ocho de la tarde en el Museo Taurino de Alicante la conferencia «El toreo en la encrucijada político?social del momento» por parte del veterano periodista José Luis Benlloch, director del semanario Aplausos. El acto está organizado por la Tertulia Taurina «Amigos de Nimes», que también ha organizado una visita cultural a La Unión y Cartagena para el 17 de noviembre, y para el 29 de ese mes igualmente llevará al Museo Taurino al catedrático de literatura de la Universidad de Alicante, Ángel Luis Prieto de Paula, para que nos alumbre a todos sobre «La literatura en la Edad de Oro del toreo». Todo un lujo para los aficionados alicantinos contar con una nómina tan brillante de expertos comunicadores.



Y también son fechas, cómo no, de anuncios de retiradas. Bueno, en realidad lo que se anuncia, como en el caso de Manuel Jesús « El Cid», es el último año en activo. Tras una larga trayectoria como matador (diecinueve temporadas como tal cumplirá en 2019), el diestro de Salteras le deja este mensaje a todo el empresariado (la casa Chopera llevará sus riendas), que viene a decir algo así como: «ya no voy a molestar más, necesito hacer caja y os pongo un argumento sentimental sobre la mesa». Y es que esto de anunciar la retirada, al menos a quien firma estas líneas, le parece un gesto muy poco torero. Queda la sensación de que el protagonista pasa la gorra después de la actuación, a modo de propina, y de que ese último año ya no se le medirá con la misma exigencia que merece tan noble oficio, sino con una condescendencia impropia de una figura heroica como la del torero. A uno le vienen a la memoria Curro Romero, por ejemplo, con esa callada despedida desde lo más íntimo de su profesionalidad; o aquel último paseíllo sin alharacas de Antonio Bienvenida en la carabanchelera Vista Alegre, enfundado en el capote negro y azabache que luciera el Rey de los Toreros, Joselito el Gallo; o la que nos narran las crónicas de Rafael González « Machaquito», uno de los califas cordobeses, la tarde que dio la alternativa a Juan Belmonte; o incluso la más reciente retirada de José miguel Arroyo «Joselito», y la más cercana de maestro Manzanares en Sevilla...



Y no se pretende con esto desmerecer la trayectoria del Cid, que vivió un lustro dorado entre 2005 y 2009, a pesar de que en los últimos años haya visto relegada su presencia en los grandes carteles y las ferias importantes. Sevilla y Madrid han sido sus plazas, y en Bilbao dejó una tarde para la historia matando seis victorinos en 2007. Ojalá en 2019 se exija a sí mismo como entonces y los aficionados puedan despedir a uno de los toreros que mejor ha dibujado el toreo al natural en las últimas décadas.