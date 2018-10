En esta provincia que no sabe llover nos preparamos para un posible episodio de gota fría y ya se sabe que, cuando algo mejor organizado está, es más probable que no suceda. Esperemos. Todo depende de las caprichosas corrientes. La meteorología ha avanzado en capacidad de predecir y se ha convertido en un fenómeno de masas y de interés público (a todos nos gusta ver catástrofes, no lo neguemos) cuando antes sólo servía para dar conversación al vecino en el ascensor. Cada día vemos imágenes de amaneceres, atardeceres, arcoíris, lluvias, granizos, relámpagos o nieves al término de los informativo, aunque de forma paralela le hemos pillado un miedo atroz a ver caer cuatro gotas y más después de lo visto en Sant Llorenç des Cardassar, donde ayer se encontró el cadáver de Arthur, el niño de 5 años y víctima número 13 de las tromba que asoló la parte noroeste de la isla de Mallorca hace más de una semana. Es curioso que sepamos predecir la lluvia pero seamos incapaces de evitar en parte la desolación que deja a su paso.... bueno incapaces no somos, pero no hacemos mucho por evitarlo más allá de prepararnos para lo peor y de activar planes que, sin duda, ayudarán, aunque muchos, pero que muchos ayuntamientos ni los tienen ni los practican. Y ya no les hablo de limpiar barrancos, impedir construcciones que sean susceptibles de convertirse en barreras naturales (y más en esta provincia), limpiar imbornales de forma periódica o dar una formación a la ciudadanía -que debería impartirse en colegios e institutos, como tantas otras cosas necesarias que no se hacen-, todo ello, y sin duda muchas más cosas, nos ayudarían y mucho a amortiguar riadas, gotas frías e inundaciones. No, todo esto debe ser muy complicado cuando no se hace, aunque después siempre nos podremos felicitar de lo bien que nos ha quedado el dispositivo de emergencias; sobre todo si al final han llovido cuatro gotas, como pasa casi siempre.