ENSAYO Y ERROR EN LA MONCLOA

La economía política que el Gobierno de Pedro Sánchez está intentando aplicar al conjunto de los españoles se basa fundamentalmente en un ideario de corte social-liberal-populista, algo que se corresponde con el apoyo político que obtiene en estos momentos del Congreso de los diputados.

Pretende con ello alargar una legislatura que se presumía adversa para sus intereses políticos, tanto como legislador como gobernante. Fue coherente al dimitir como diputado para no tener que cambiar de criterio en su no es no a las políticas macroeconómicas del anterior Gobierno, ganándose así los apoyos de una parte importante de las masas de su partido, excesivamente enamorados de su figura. Pero también ha sido torpe, cegado por su ambición en querer ser presidente de Gobierno a toda costa cuando es imposible serlo solo con el disciplinario apoyo de los ochenta y cuatro diputados de su partido, el PSOE, en un Congreso de trescientos cincuenta. Pedro Sánchez es alguien que busca atajos, siempre demasiado aventurados, para colmar ansias y aspiraciones personales. Lo ha demostrado al querer asegurarse una plaza de profesor universitario con un pobre y escaso trabajo académico.

Sus primeras medidas están destinadas a implementar medidas más populistas que racionales para contentar a grupos de izquierda y a los nacionalistas y poder agotar así la legislatura, aunque ello pudiera tener efectos perniciosos para los intereses generales de los españoles. La formación de un equipo de ministros que ofreciera un perfil progresista y muy cool, así como la puesta en práctica de un spoils system de libro o modelo clientelar de nombramiento para cargos y directivos en empresas públicas y en la Administración, solo confirma lo que decimos.

Colocados los peones, los siguientes pasos son ofrecer una hueca retórica a todos los actores políticos que pueden tener cierto interés en que continúe sentado en la Moncloa por algún tiempo más. Y estos son los que abogan por la independencia, la fiscal no nos engañemos, y aquellos que saben que nunca podrán gobernar de forma directa en España, o sea, los populistas de Podemos y sus alianzas con los minoritarios nacionalismos periféricos del Estado.

En este escenario político, y con el fin de ganar un tiempo que le permita adquirir algo más de experiencia en el gobierno y encarar unas futuras elecciones con algo más de éxito, Pedro Sánchez y su equipo practica una política económica de ensayo y error que solo puede llevar al país al desastre si alguno de esos errores tiene consecuencias irreversibles.

Aumentar el déficit en las finanzas con más gasto público, más impuestos y seguramente más endeudamiento, en un momento de desaceleración económica y con una guerra comercial de facto entre las grandes potencias, solo puede agravar los desequilibrios estructurales que arrastra históricamente la economía española.

Aumentar el techo de gasto solo tiene como objetivos el de satisfacer las demandas de un populismo que interpreta que más gasto público es sinónimo de lucha contra las desigualdades, cuando no siempre es así, y como una estrategia en clave electoral. No se piensa en la eficiencia en la asignación de recursos y mucho menos en atender las directrices que emanan de las instituciones europeas o de la gobernanza económica mundial.

Un exceso en el gasto destinado a aumentar y consolidar burocracias públicas, la mayoría de las veces clientelares, o a dar satisfacción a determinados grupos que defienden políticas económicas que no tienen en cuenta el nivel de endeudamiento en que se encuentra nuestra economía solo puede producir efectos no deseados que nos impedirían afrontar con más seguridad una próxima crisis, y que los expertos vaticinan está a punto de estallar.

Pero volvamos al principio y, para resumir, los gestos de un Pedro Sánchez de ambiciones aventuradas, sus atajos muchas veces oportunistas en política económica, su empeño en querer ganar tiempo mediante el diálogo con quienes anhelan quebrar la unidad del Estado, sus ansias por hacerse con los votos de propios y extraños mediante concesiones a sus líderes, todo sería suficiente para entender que un presidente así estaría expuesto al maniqueísmo político de las ambiciones partidistas. En este caso, del nacionalismo independentista que siempre andan con ojo avizor de cuanto peor mejor y de la demagogia de un populismo que, por definición, es siempre irresponsable.

Para cambiar todo esto y para evitar que la Moncloa sea un laboratorio donde todo puede estallar en algún momento, quizá sea muy conveniente que los españoles sean llamados a votar cuanto antes.