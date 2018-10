Despatarre nacional

Mi madre, a quien le costaba pronunciar Tarantino, sabe desde un año que el productor de sus películas se llama Harvey Weinstein y que es un depredador sexual. Lo sabe porque ha visto, oído y leído las acusaciones de violaciones y abusos de decenas de actrices de las que desconocía su nombre hace unos meses. También sabe que una mujer ha acusado a Cristiano Ronaldo de violarla, pero no sabe quién es ni en qué se basa esa acusación, porque por más que lee, escucha la radio o ve la televisión, no se habla de ella. Como no sabe inglés ni alemán no puede leer los artículos que publica la prensa extranjera sobre este caso: a ella solo le llegan informaciones de que el futbolista está muy tranquilo, y que su club y la afición están con él. Lo que escucha aquí es a gente como el periodista José Ramón de la Morena afirmar que no ve al delantero «en el apretón y necesidad» de violar a alguien; al mismo personaje entrevistar a una boxeadora y preguntarle si tiene novio y decirle que está muy sexi cuando la chica llega con minifalda; a otro periodista estrella de la radio, Juanma Castaño, soltar «muy seriamente» que los futbolistas no deben levantarse por la noche a cuidar de sus hijos, si pertenecen a la élite, que eso es cosa de sus esposas. Conecta Tele5 y ve a un tal Omar Montes en Gran Hermano VIP animar a un compañero del programa a que se aproveche sexualmente de otra concursante porque está en estado de embriaguez. Es que ves basura, le digo. Y pone Corazón, en la tele pública, y escuchamos cómo una periodista lamenta que una famosa, que hace unos meses rompió con su pareja, «todavía no ha rehecho su vida», la pobre, porque sigue sin un hombre a su lado. Para salir de tanto fango le comento que Bertín Osborne, que nunca le disgustó, ha sacado nuevo disco, y le enseño en el móvil la foto de la portada de Yo debí enamorarme de tu madre, despatarrado en un pajar. Y me grita: manspreading!!!.