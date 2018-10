bajísima definición

La Alta Definición no llegó a La 2 hasta hace menos de un año. Los que la ansiábamos tuvimos la satisfacción de comenzar a degustar algunos de nuestros programas de cabecera en este formato. Así, es una verdadera gozada ver En portada, Crónicas, el nuevo Atención obras, Imprescindibles, Página 2, los conciertos de clásica grabados recientemente (no así los de archivo), series como Los delitos del Bar Lume, o películas digitalizadas con esmero.

Pero no entendemos por qué a estas alturas algunos de los programas más señeros de la cadena se graben con una definición tan baja. Hay casos curiosos. El Versión española emitido desde la carpa de San Sebastián se emitió en HD. No así los coloquios de la vigésima temporada que se graban en Madrid. Las galas desde el Kursaal no se emitieron en Alta Definición. La del Teatro Victoria Eugenia sí.

Diríase que los espectadores consumen mayoritariamente en todo tipo de pantallas, a veces minúsculas, y que a ellos se las trae al pairo que la señal se emita o no en HD. Sin embargo, se mire por donde se mire, que los programas que ennoblecen nuestra televisión pública no se graben en Alta Definición es un anacronismo. Y que nadie se haya quejado por ello, un verdadero dislate. Quienes tienen mando en plaza deberían poner el grito en el cielo.